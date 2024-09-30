Лапочкин о судействе в матче «Махачкалы» с «Динамо»: «Чебан полностью провалил 1-й тайм. Пенальти и близко не было – хорошо, ВАР быстро вмешался. Момент с Тюкавиным – фол и желтая Константину»

Сергей Лапочкин раскритиковал судейство в матче «Динамо» Махачкала – «Динамо».

Матч 10-го тура Мир РПЛ завершился победой московской команды со счетом 1:0. Главным арбитром матча был Сергей Чебан .

– Мы видим, что первый тайм Чебан полностью провалил. Сначала назначил пенальти, которого близко не было. Ну хорошо, там есть ВАР, быстро вмешались, помогли разобраться. И потом мы видим, что Сергей был очень расфокусирован. Момент с Тюкавиным говорит об этом, подтверждает. Потому что это фол в другую сторону и желтая карточка Тюкавину.

У Чебана была идеальная позиция в моменте с пенальти. Он почему‑то посчитал, что это игра рукой, хотя мы видим, что мяч летит с углового, защитник выпрыгивает, подстраивается под этот мяч, играет в мяч, попадает сам себе в руку. Эти моменты уже давно не наказываются. Даже если он попадает не себе в руку, а в руку партнера, это тоже не наказуемый момент.

Мы видим, что ВАР проверяет момент, что сам себе в руку [футболист] попал от головы, Сергей у монитора быстро посмотрел, тут же отменил свое неверное решение, а это начало игры, четвертая минута. Понятно, что дальше он в голове у себя прокручивает очевидно ошибочный эпизод, когда он в статике и почему‑то неправильно трактует, и потом, к сожалению, происходит момент с Тюкавиным, который повлиял на результат матча.

Тюкавин – молодец. Это форвард, он доиграл эпизод, он понимает, что наступил, изобразил такую вселенскую боль, закричал. Будем откровенны, Чебан относительно молодой арбитр, он купился, наверное, на этот крик уже матерого футболиста. Мы видим, что Глушков просто пытается выпнуть мяч, Тюкавин просто откровенно стопой наступает на голеностоп. Это фол в пользу махачкалинского «Динамо » и желтая карточка Тюкавину за наступ.

– Если ЭСК поддержит решение Чебана, какая может быть аргументация в пользу главного арбитра?

– Иногда мы можем что‑то там допридумывать, что‑то докрутить, но тут я не представляю, как можно по этому моменту поддержать, – сказал экс-арбитр ФИФА.