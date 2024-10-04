Тренер «Зенита» Оливейра сообщил, что Соболев пошел на финансовые уступки ради перехода: «Он хотел быть здесь и готов держать удар»

В «Зените» сообщили, что Александр Соболев пошел на финансовые уступки.

Нападающий в межсезонье перешел в «Зенит» из «Спартака ».

– Понимали, что Соболева встретят негативно?

– Ну, как понимали... Мы знали, что будет очень много разговоров. Это факт.

Но футболист, который многим отказал и хотел быть здесь... Мы расценили это как хороший сигнал, чтобы он был в нашем коллективе и что ему хочется за «Зенит» играть.

– Соболев от чего-то отказался, чтобы быть в «Зените»? Пошел на финансовые уступки?

– Сто процентов.

– А вы с тренерским штабом обсуждали, что будет негатив? Уверены были, что нужен такой футболист?

– Он был готов держать удар. Мы, тренеры, всего обсуждаем игрока по качеству.

Понятно, что есть раздевалка и люди, которые могут повлиять. Мы разговаривали с этими людьми. Все нормально [отнеслись], – сказал тренер «Зенита » Вильям Оливейра .