Тренер «Зенита» Оливейра сообщил, что Соболев пошел на финансовые уступки ради перехода: «Он хотел быть здесь и готов держать удар»
Нападающий в межсезонье перешел в «Зенит» из «Спартака».
– Понимали, что Соболева встретят негативно?
– Ну, как понимали... Мы знали, что будет очень много разговоров. Это факт.
Но футболист, который многим отказал и хотел быть здесь... Мы расценили это как хороший сигнал, чтобы он был в нашем коллективе и что ему хочется за «Зенит» играть.
– Соболев от чего-то отказался, чтобы быть в «Зените»? Пошел на финансовые уступки?
– Сто процентов.
– А вы с тренерским штабом обсуждали, что будет негатив? Уверены были, что нужен такой футболист?
– Он был готов держать удар. Мы, тренеры, всего обсуждаем игрока по качеству.
Понятно, что есть раздевалка и люди, которые могут повлиять. Мы разговаривали с этими людьми. Все нормально [отнеслись], – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра.
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