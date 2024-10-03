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Соболев о том, что пенальти бил Мостовой, а не он: «Перед игрой была таблица – кто бьет, и там был Андрей. Мы не спорили»

Александр Соболев рассказал, что в «Зените» есть таблица исполнителей пенальти.

Бывший нападающий «Спартака» забил первый гол за «Зенит» в матче Фонбет Кубка России против «Акрона» (5:1).

 – Пенальти взялся бить Андрей Мостовой. Не было ли у вас споров на эту тему? Не хотелось ли вам пробить 11-метровый?

– В принципе, нет. Перед игрой была таблица, кто бьет пенальти, и там был Мостовой.

Я к этому времени уже забил, а Андрей – нет. Поэтому тут даже не спорили, – сказал Соболев.

«Давай-ка, ####### отсюда!» Соболева освистали после первого гола за «Зенит»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАндрей Мостовой
logoАлександр Соболев
logoАкрон
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