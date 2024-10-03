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  • Форвард «Спартака» Морозов: «Соболев ушел, теперь его очень любит «Зенит». Я хейта не ощутил, когда переходил транзитом. В футболе это проявляется на другом уровне, не как в хоккее»
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Форвард «Спартака» Морозов: «Соболев ушел, теперь его очень любит «Зенит». Я хейта не ощутил, когда переходил транзитом. В футболе это проявляется на другом уровне, не как в хоккее»

Иван Морозов высказался об отношении болельщиков «Спартака».

– Вы с ребятами ходите на матчи футбольного «Спартака»?

– Я – не большой фанат, но в том году частенько выбирался на футбол. А сейчас не хватает времени, пока не получается сходить.

– Что вы думаете о шансах спартаковцев в РПЛ?

– Дай бог, что они в этом сезоне станут чемпионами. Мы поддерживаем ребят. Но если честно, я даже не знаю, кто где в таблице стоит. Знаю только, что Соболев ушел, и его теперь очень любит «Зенит».

Еще ушел Абаскаль, и там сейчас новый тренерский штаб. Просто я в этом году пока не ходил на футбол.

– Вы играли в Петербурге, перешли в московский клуб. Соболев проследовал обратным путем. Это в самом деле путь к хейту со стороны фанатов?

– Я думаю, что в футболе это проявляется на другом уровне. Не так, как в хоккее. Когда я транзитом перешел в «Спартак», то особого хейта не ощутил, – сказал нападающий «Спартака», ранее выступавший за СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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