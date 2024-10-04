«Оренбург» и Слишкович близки к подписанию 2-летнего контракта. Обсуждают последние детали (Sport24)

Владимир Слишкович близок к назначению в «Оренбург».

Стороны согласовывают последние детали перед заключением контракта на два года, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Слишкович и «Оренбург» близки к заключению сотрудничества на два года. Обсуждаются последние детали по личным условиям контракта тренера. После их успешного согласования в начале следующей недели «Оренбург» официально объявит о заключении контракта с боснийским специалистом», – сказал источник.

Ранее «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. Слишкович работал в штабе «Спартака» с июня 2022 года по май 2024-го.