«Оренбург» уволил тренера после 14 матчей без побед. Похоже, дальше Слишкович

«Оренбург» объявил об увольнении главного тренера Давида Деограсии. Временно исполнять его обязанности будет старший тренер Ильшат Айткулов.

В сообщении клуба – теплые слова.

«В августе 2023 года Давид принял команду в очень сложный период, «Оренбург» к тому моменту находился на последнем месте в таблице. Благодаря в том числе его стараниям команда сохранила прописку в Премьер-лиге».

Главный претендент на замену Деограсии – бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович.

Деограсия пришел из юношеского футбола. Начал с шести побед в восьми матчах, но этот сезон – провал

В марте 2023-го Давид Деограсия пришел в академию «Оренбурга», но уже в августе возглавил основную команду после ухода Иржи Ярошика (чех начал сезон с пяти поражений в семи матчах). Деограсия ранее работал в Испании, а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Беларуси. Но в основном тренировал в академиях, поэтому «Оренбург» стал для него первым серьезным опытом во взрослом футболе.

И началось все очень даже неплохо: шесть побед, ничья и поражение в первых восьми матчах во всех турнирах. Причем получилось обыграть «Локомотив» (2:0) на выезде, «Зенит» (3:1) и зацепить ничью с ЦСКА (1:1). Дальше пошло хуже, но сохранить место в РПЛ удалось – финишировали в одном очке выше зоны вылета. Этого хватило, чтобы летом контракт автоматически продлился.

Новый сезон вновь стартовал с победы над топом: в первом туре «Оренбург» прибил «Спартак» (2:0). Но затем началась беспросветная серия из 14 матчей без побед во всех турнирах, причем ничьих только четыре, а в Кубке пять поражений в пяти играх.

Увольнение случилось как раз после кубковых 1:2 с «Локомотивом». Хотя Деограсия уже настраивался на предстоящий матч с чемпионом:

«Да, «Зенит» – суперкоманда, один из самых сильных соперников. Но мы уже показывали, что очень хорошо играем с топ‑командами, поэтому поедем в Санкт‑Петербург играть на победу».

В предыдущем туре «Оренбург» проиграл «Пари НН» (1:2). Во время матча болельщики скандировали «Давид, уходи!» Но тренер тогда остался: «Мы атаковали больше сердцем, а не головой, в нападении не было ясности. Нам забивают детские мячи, разбираемся в этом плане и жаль, что так получилось».

Через матч отставка все же случилась. После 10 туров «Оренбург» идет в зоне стыков – в одном очке от прямого вылета. Уже в субботу команду ждет выезд к «Зениту».

«Оренбург» уже договорился со Слишковичем. Но Юран и даже Мостовой наготове

Вероятно, «Оренбург» возглавит бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович. По данным «Спорт-Экспресса», договоренность уже есть, осталось согласовать мелкие детали.

В «Спартаке» босниец работал в тренерском штабе Гильермо Абаскаля, а этой весной исполнял обязанности главного тренера. За 10 матчей проиграл лишь раз в Кубке, отметился разгромом «Ростова» (5:1 – самая крупная гостевая победа для «Спартака» за восемь лет), не проиграл «Зениту» и ЦСКА, обыграл «Локо» и «Динамо». По итогам апреля Слишковича признали тренером месяца в РПЛ. Он покинул клуб после назначения Деяна Станковича.

В последнем выпуске Коммент.Live Слишкович высказывался об «Оренбурге» комплиментарно, несмотря на поражение от «Пари НН». Тренера напрямую спросили о возможном назначении.

«По моему мнению, «Оренбург» лучше как команда [чем «Пари НН»], у них много потенциала. По качеству игроков и возможностям они не должны находиться в таблице там, где сейчас находятся .

Видно, что там давление и на тренера, и на команду. Когда несколько тысяч болельщиков начинают болеть против тебя, то ты чувствуешь еще больше давления.

Попытка оставить самую бедную команду в Премьер-лиге – серьезная амбиция? Конечно . Для тренера никогда не получится найти идеальную ситуацию. Тренер не должен бояться риска. Я лично не боюсь, если ты предварительно хорошо анализируешь команду и знаешь, что она может играть. Амбиция остаться в РПЛ – это тоже цель и если тренер ее исполняет, то это хорошая работа тренера».

И за эту работу готов взяться не только Слишкович. Некоторые даже высказались публично.

Сергей Юран в интервью «Матч ТВ»: «Это команда с задачами, она неплохо укомплектована. Ситуация непростая, у руководства нет права на ошибку. Им нужен специалист, который имеет опыт решения задач по выходу из зоны стыковых матчей. На мой взгляд, у «Оренбурга» уровень первой десятки РПЛ. Мне было бы интересно поработать там. Там прекрасные болельщики. Будет предложение — рассмотрим».

И краткое от Александр Мостового , который получает тренерскую лицензию и готовится к стажировке в «Спартаке»: «Я готов возглавить «Оренбург».

Как Слишкович вытащил «Спартак» из глубокого кризиса

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Александр Вильф