«Оренбург» общался со Слишковичем еще до отставки Деограсии (Metaratings)

«Оренбург» разговаривал с Владимиром Слишковичем до отставки Давида Деограсии.

По информации Metaratings, руководство «Оренбурга » спрашивало боснийца о готовности стать главным тренером клуба еще до новости об уходе испанского специалиста.

Сегодня пресс-служба уральцев объявила об отставке Деограсии . «Оренбург» идет на 14-й строчке в таблице Мир РПЛ с семью очками. Серия команды без побед составляет 14 матчей во всех турнирах – после 2:0 со «Спартаком» в 1-м туре.

Позднее сообщалось , что команду возглавит бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович . Предполагается, что стороны достигли договоренности, осталось согласовать мелкие детали.