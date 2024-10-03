«Оренбург» общался со Слишковичем еще до отставки Деограсии (Metaratings)
«Оренбург» разговаривал с Владимиром Слишковичем до отставки Давида Деограсии.
По информации Metaratings, руководство «Оренбурга» спрашивало боснийца о готовности стать главным тренером клуба еще до новости об уходе испанского специалиста.
Сегодня пресс-служба уральцев объявила об отставке Деограсии. «Оренбург» идет на 14-й строчке в таблице Мир РПЛ с семью очками. Серия команды без побед составляет 14 матчей во всех турнирах – после 2:0 со «Спартаком» в 1-м туре.
Позднее сообщалось, что команду возглавит бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович. Предполагается, что стороны достигли договоренности, осталось согласовать мелкие детали.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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