Директор «Алании»: «Все делается, чтобы сыграть на новой арене этой осенью, но реальные сроки – рестарт первенства в новом году»
В текущем сезоне владикавказцы проводят домашние матчи в Грозном.
«Ложных иллюзий создавать не буду. Все делается для того, чтобы сыграть на новой арене этой осенью, но реальные сроки – мы обретем дом к рестарту первенства в новом году.
Стадион еще надо будет сертифицировать. Процесс сейчас идет максимально быстро, в чем огромный вклад президента и вице-президента «Алании», отца и сына Гуриевых – Владимира Валерьевича и Данилы Владимировича. Ускорили!
Они вкладывают свои личные средства. Поле уложено исключительно на инвестиции Владимира Валерьевича. Видели бы его – идеальное! Представьте, поля вообще в смете не было, не знаю, как выходили бы из ситуации.
Если бы не они, стадион первой категории не построили бы. Да, он априори был низшей, и только благодаря им была сделана переориентация на соответствие требованиям РПЛ», – сказал Бахва Тедеев.
После 12 туров «Алания» занимает в Мелбет Первой лиге 15-е место.
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