Директор «Алании»: «Все делается, чтобы сыграть на новой арене этой осенью, но реальные сроки – рестарт первенства в новом году» 

Гендиректор «Алании» рассказал, когда введут в строй новый стадион клуба.

В текущем сезоне владикавказцы проводят домашние матчи в Грозном.

«Ложных иллюзий создавать не буду. Все делается для того, чтобы сыграть на новой арене этой осенью, но реальные сроки – мы обретем дом к рестарту первенства в новом году.

Стадион еще надо будет сертифицировать. Процесс сейчас идет максимально быстро, в чем огромный вклад президента и вице-президента «Алании », отца и сына Гуриевых – Владимира Валерьевича и Данилы Владимировича. Ускорили!

Они вкладывают свои личные средства. Поле уложено исключительно на инвестиции Владимира Валерьевича. Видели бы его – идеальное! Представьте, поля вообще в смете не было, не знаю, как выходили бы из ситуации.

Если бы не они, стадион первой категории не построили бы. Да, он априори был низшей, и только благодаря им была сделана переориентация на соответствие требованиям РПЛ», – сказал Бахва Тедеев .

После 12 туров «Алания» занимает в Мелбет Первой лиге 15-е место.