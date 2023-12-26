Дудиев о стадионе «Алании»: «Читаешь новости: «На стройке украли 300 тонн арматуры». Стыдоба, где патриотизм, о котором говорите? Все через одно место»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Балтика Аслан Дудиев Алания Владикавказ стадионы Футбол

Аслан Дудиев недоволен ситуацией вокруг строящегося стадиона «Алании».

Ранее сообщалось, что новый стадион «Алании» вряд ли будет достроен к моменту лицензирования.

Напомним, в прошлом сезоне «Алания» не была допущена до участия в стыковых матчах за право выступать в Мир РПЛ из-за проблем со стадионом.

– Я не игрок этого клуба, но даже я в шоке: как они до сих пор не достроили стадион?

– С этого многие в шоке.

– Вот кто мне объяснит – как это возможно? В Осетии, кроме футбола и борьбы, ничего нет. Как вам не стыдно? Читаешь новости: «На стройке украли триста тонн арматуры». Это же стыдоба.

Где патриотизм, о котором говорите? Все через одно место. Жалко парней. Стадиона, который им обещали, просто нет, – сказал экс-игрок «Балтики» и «Алании».

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36 комментариев
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Где-то кое-кто завилял хвостом
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Своровали, потому, что надо откат возвращать наверх (не просто так же тендер выиграл и получил подряд). А потом владельцам фирмы нужно прибыль получить. А там и начальник участка должен себе, что то отпилить. А еще у прораба есть семья. Далее мастер..... Ну это фигня, главное Украину денацифицировать.
+30
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КВН Азия Микс: Я был на строительство арены Петербург, вот кирпич оттуда - ты что кирпич украл? - да, как это побывать на стройке и ничего не украсть.
+16
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"если на стройке ничего не украсть, она не сдвинется с места" (с)
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Ответ Killiannnn
Как этим людям, которые постоянно там дербанят капусту, живется и спится по ночам...
Очень сладко и хорошо. В стране строить и не воровать никто не позволит.
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+8
Стишок совдеповского периода -
"Тащи со стройки каждый гвоздь
Ты здесь хозяин, а не гость"
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Да шут с ним, с вопросом «Где патриотизм?». Где 300 тонн арматуры?
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+6
О патриотизме говорят обычно как раз те, под чутким руководством которых и украли арматуру
+6
0
+6
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
В нашей стране между хищениями и патриотизмом самая прямая и непосредственная связь. Чем больше первое, тем выше второе.
+8
-3
+5
Ответ Killiannnn
Как этим людям, которые постоянно там дербанят капусту, живется и спится по ночам...
Более чем прекрасно, я думаю
+5
0
+5
Ответ Beast
Где-то кое-кто завилял хвостом
Первая буква Валерий?
+3
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+3
Собаки лают,стадион идёт по одному месту
+2
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+2
Всего лишь 300 т арматуры? Где то засмеялся один гав гав))
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«Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли» (с) Михаил Салтыков - Щедрин.
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Ответ лапти
«Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли» (с) Михаил Салтыков - Щедрин.
Это фейковая цитата
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Патриот не должен говорить о коррупции, кумовстве и воровстве прикорытников. Это уже край.
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Гав-гав!
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весь патриотизм в москве там где и деньги со всей страны.
не зря там и клуб назвали - Родина )))
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Это он еще в Питере не был.
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Гуриевым, которые сразу пришли, в 2019 году надо было вложиться в стройку стадиона для Алании без беговых дорожек с навесами. А сейчас бы парком занимались. В итоге не факт что Гуриевы будут для Алании в скором времени об инфраструктуре думать.
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300 тонн арматуры невозможно украсть незаметно . Это вам не мелочь по карманам тырить. Здесь задействованы серьёзные персоны из влиятельных структур. И думается мне, что не виляют они хвостами, а если и виляют, то не от страха, а от блаженного чувства вседозволенности и безнаказанности. .Плевали они на законы с высокой колокольни, ибо сами же законники являются подельниками этих высокопоставленных воров.Всё в этом деле рассчитано до мелочей. И все получат выделенную им , согласно рангу, долю от этой , уместно сказать, экспроприации экспроприаторов.🤭
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Ответ Dizzod
КВН Азия Микс: Я был на строительство арены Петербург, вот кирпич оттуда - ты что кирпич украл? - да, как это побывать на стройке и ничего не украсть.
В Питере и стадион, и крыша есть. А во Владикавказе ничего. Кстати и в Киеве тоже, стадион вчерашнего дня.
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На-ду-ли!©
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Ответ Адильхан Абдусаламов
Собаки лают,стадион идёт по одному месту
лающая собака имеет прямое отношение к воровству в Алании...говорят ...
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Ответ leon01
Интересно, что за место такое?🤔
Обычное. Такое же как и у нас всех. Россия.
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
ммммм, а по эсэрам и кадетам какая статистика, интересно?
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Ответ Faust Doc
Всего лишь 300 т арматуры? Где то засмеялся один гав гав))
Усатый такой, бывший тренер?...🤔
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Ответ Сурен Мардиросян
300 тонн арматуры невозможно украсть незаметно . Это вам не мелочь по карманам тырить. Здесь задействованы серьёзные персоны из влиятельных структур. И думается мне, что не виляют они хвостами, а если и виляют, то не от страха, а от блаженного чувства вседозволенности и безнаказанности. .Плевали они на законы с высокой колокольни, ибо сами же законники являются подельниками этих высокопоставленных воров.Всё в этом деле рассчитано до мелочей. И все получат выделенную им , согласно рангу, долю от этой , уместно сказать, экспроприации экспроприаторов.🤭
Вы застряли в прошлом. Эти 300 тонн не привозили на стройку и увозили потом продавать. Просто в документах указывают на 300 тонн больше. Проплачивают 500 тонн, а привозят 200.
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Ответ Сурен Мардиросян
300 тонн арматуры невозможно украсть незаметно . Это вам не мелочь по карманам тырить. Здесь задействованы серьёзные персоны из влиятельных структур. И думается мне, что не виляют они хвостами, а если и виляют, то не от страха, а от блаженного чувства вседозволенности и безнаказанности. .Плевали они на законы с высокой колокольни, ибо сами же законники являются подельниками этих высокопоставленных воров.Всё в этом деле рассчитано до мелочей. И все получат выделенную им , согласно рангу, долю от этой , уместно сказать, экспроприации экспроприаторов.🤭
300 тонн арматуры - это 15 млн рублей
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Как этим людям, которые постоянно там дербанят капусту, живется и спится по ночам...
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