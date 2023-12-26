Дудиев о стадионе «Алании»: «Читаешь новости: «На стройке украли 300 тонн арматуры». Стыдоба, где патриотизм, о котором говорите? Все через одно место»
Аслан Дудиев недоволен ситуацией вокруг строящегося стадиона «Алании».
Ранее сообщалось, что новый стадион «Алании» вряд ли будет достроен к моменту лицензирования.
Напомним, в прошлом сезоне «Алания» не была допущена до участия в стыковых матчах за право выступать в Мир РПЛ из-за проблем со стадионом.
– Я не игрок этого клуба, но даже я в шоке: как они до сих пор не достроили стадион?
– С этого многие в шоке.
– Вот кто мне объяснит – как это возможно? В Осетии, кроме футбола и борьбы, ничего нет. Как вам не стыдно? Читаешь новости: «На стройке украли триста тонн арматуры». Это же стыдоба.
Где патриотизм, о котором говорите? Все через одно место. Жалко парней. Стадиона, который им обещали, просто нет, – сказал экс-игрок «Балтики» и «Алании».
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"Тащи со стройки каждый гвоздь
Ты здесь хозяин, а не гость"
не зря там и клуб назвали - Родина )))