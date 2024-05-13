Калешин о новом стадионе «Алании»: «В августе‑ноябре будет все готово. Не утверждаю, проблемы тоже есть. Вся республика ждет» 

Евгений Калешин рассказал, когда будет построен новый стадион во Владикавказе.

В текущем сезоне « » проводит домашние матчи в Грозном.

— Каково команде с такими традициями играть при малом количестве зрителей?

— «Алания» — главная команда в республике, это религия региона. Многие команды в российском футболе имеют дряхлые стадионы. Повезло тем, у кого построили стадионы к чемпионату мира.

Выходцы с Кавказа играют в Премьер‑лиге, а в Саранске пустует стадион. Это зависит не только от клуба, но и еще от тех, кто принимает решения. В Саранске красавец‑стадион пустует.

Во Владикавказе, где культ футбола, ничего нет. Он построится, в августе‑ноябре будет все готово. Наверное, не утверждаю, проблемы тоже есть. Вся республика ждет. Никто не ходит на чужой стадион, это чужой дом, но внутри региона и города чувствуем огромную поддержку и любовь, — сказал главный тренер «Алании».

После 32 матчей клуб занимает в Мелбет Первой лиге 8-е место.