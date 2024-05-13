Калешин о новом стадионе «Алании»: «В августе‑ноябре будет все готово. Не утверждаю, проблемы тоже есть. Вся республика ждет» 

Теги Евгений Калешин Первая лига Алания Владикавказ стадионы Футбол

Евгений Калешин рассказал, когда будет построен новый стадион во Владикавказе.

В текущем сезоне «Алания» проводит домашние матчи в Грозном.

— Каково команде с такими традициями играть при малом количестве зрителей?

— «Алания» — главная команда в республике, это религия региона. Многие команды в российском футболе имеют дряхлые стадионы. Повезло тем, у кого построили стадионы к чемпионату мира. 

Выходцы с Кавказа играют в Премьер‑лиге, а в Саранске пустует стадион. Это зависит не только от клуба, но и еще от тех, кто принимает решения. В Саранске красавец‑стадион пустует.

Во Владикавказе, где культ футбола, ничего нет. Он построится, в августе‑ноябре будет все готово. Наверное, не утверждаю, проблемы тоже есть. Вся республика ждет. Никто не ходит на чужой стадион, это чужой дом, но внутри региона и города чувствуем огромную поддержку и любовь, — сказал главный тренер «Алании».

После 32 матчей клуб занимает в Мелбет Первой лиге 8-е место.

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12 комментариев
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Август-ноябрь может смело перетечь в апрель-октябрь 2025-го…
Со стадионами это бывает регулярно
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+4
Серьёзная такая вилка. Август-ноябрь.
+3
-1
+2
К январю - декабрю сделаем, 2025 - 2052 года ..
+2
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+2
Про Октавиана Августа и Ромула Августа читал. Про Августа Ноября впервые слышу)
+1
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Ответ Тиджани Бабангида
Август-ноябрь может смело перетечь в апрель-октябрь 2025-го… Со стадионами это бывает регулярно
так он не уточнил, какого года
+1
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+1
Ответ Forte Live
Серьёзная такая вилка. Август-ноябрь.
Ну прикольно, чисто как строитель сказал
+1
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Ответ Тиджани Бабангида
Август-ноябрь может смело перетечь в апрель-октябрь 2025-го… Со стадионами это бывает регулярно
Особенно с стадионом Алании.
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Ответ Илья Сутурин
Ну прикольно, чисто как строитель сказал
Плюс минус год))
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
В августе-ноябре какого года? )
Разных
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