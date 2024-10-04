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Постекоглу о 5 победах «Тоттенхэма» подряд: «Игра улучшается, в том числе благодаря стойкости. Когда выигрываешь, ощущения прекрасные» 

Эндж Постекоглу считает, что игра «Тоттенхэма» улучшается.

«Шпоры» обыграли «Ференцварош» (2:1) в 2-м туре Лиги Европы, продлив победную серию до 5 матчей.

«Я очень рад. В еврокубках на выезде всегда нелегко. Вы видели, какая сегодня была атмосфера, было много нюансов, в том числе четыре молодых игрока [в стартовом составе]. 

Думаю, вся команда проявила себя очень хорошо и контролировала игру на протяжении большей части матча. У нас были хорошие голевые моменты, жаль только, что пропустили в концовке.

Нельзя отрицать, что наша игра улучшается, в том числе благодаря стойкости. Когда выигрываешь, ощущения прекрасные», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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