Постекоглу о 5 победах «Тоттенхэма» подряд: «Игра улучшается, в том числе благодаря стойкости. Когда выигрываешь, ощущения прекрасные» 

Эндж Постекоглу считает, что игра «Тоттенхэма» улучшается.

«Шпоры» обыграли «Ференцварош » (2:1) в 2-м туре Лиги Европы , продлив победную серию до 5 матчей.

«Я очень рад. В еврокубках на выезде всегда нелегко. Вы видели, какая сегодня была атмосфера, было много нюансов, в том числе четыре молодых игрока [в стартовом составе].

Думаю, вся команда проявила себя очень хорошо и контролировала игру на протяжении большей части матча. У нас были хорошие голевые моменты, жаль только, что пропустили в концовке.

Нельзя отрицать, что наша игра улучшается, в том числе благодаря стойкости. Когда выигрываешь, ощущения прекрасные», – сказал главный тренер «Тоттенхэма ».