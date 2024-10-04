2

Вингер «Тоттенхэма» Джонсон забил в 5-м матче подряд. Все 5 голов – победные

Вингер «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон забил в 5-м матче подряд.

23-летний игрок сборной Уэльса отличился в игре 2-го тура Лиги Европы с «Ференцварошем» (2:1).

Примечательно, что во всех 5 матчах Джонсон забил победные голы. Ранее – в играх с «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Карабахом» (3:0), «Брентфордом» (3:1) и «Ковентри» (2:1) в Кубке лиги.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoпремьер-лига Англия
logoЛига Европы УЕФА
logoКубок английской лиги
logoТоттенхэм
logoБреннан Джонсон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тоттенхэм» выиграл 5 матчей подряд впервые с 2021-го, когда командой руководил Моуринью
3вчера, 19:12
Вингер «Тоттенхэма» Джонсон о 3:0 с «МЮ»: «11 на 11 или 11 на 10 – мы полностью доминировали. У нас был четкий план, и мы его выполнили»
829 сентября, 18:31
«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Тоттенхэму» дома – 0:3! Бруну удалили на 42-й, забили Джонсон, Кулусевски и Соланке
24929 сентября, 17:27
Постекоглу об оскорблениях Джонсона в соцсетях после 0:1 от «Арсенала»: «Меня злит, что это стало нормой – скажи то же самое в лицо, и ты получишь в нос»
518 сентября, 12:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Радимов о Виллиане Жозе в «Спартаке»: «Сколько он здесь? Скоро зимний перерыв, а не набирает форму. По стоячему мячу может бить, но бежать за ним кондиции пока не позволяют»
19вчера, 22:17
Магуайр поддержал тен Хага: «В сложный период на тренера оказывается давление. Он достаточно опытен и знает, как с этим справиться»
12вчера, 22:07
Тен Хаг об «МЮ»: «Судите нас в конце сезона, а не сейчас – мы будем продолжать бороться. Игроки сплочены и сильны духом, но нужно активнее действовать в обороне»
58вчера, 22:00
Тен Хаг про 3:3 с «Порту»: «Середина была неудачной, но закончили мы отлично. Сравняли счет, что хорошо для поднятия духа. Мы умеем играть в защите и должны вернуться к привычному»
43вчера, 21:46
Мареска о 4:2 с «Гентом»: «Челси» многое может делать лучше – атаковать, обороняться. Второго пропущенного можно было избежать»
4вчера, 21:43
Харгривз о 3:3 «МЮ»: «Допустить 2:3 после того, как вел 2:0 – просто нелепо. В обороне было так много дыр, они не выиграли ни одного навеса»
4вчера, 21:40
Соберите коллекцию карточек с футболистами и выиграйте PlayStation или iPhone
1вчера, 21:30Спецпроект
«Лацио» лидирует в ЛЕ после 2-го тура. «Аякс» – 5-й, «МЮ» – 21-й, «Сосьедад» – 25-й, «Рома» – 27-я, ПАОК Чалова и Оздоева – 32-й
14вчера, 21:24
Лига Европы. «МЮ» сыграл вничью с «Порту», «Тоттенхэм» победил «Ференцварош», ПАОК Оздоева и Чалова проиграл ФКСБ, «Сосьедад» Захаряна уступил «Андерлехту», «Лацио» разгромил «Ниццу»
375вчера, 21:04
«МЮ» не побеждает 4 матча подряд – 3 ничьих и поражение
33вчера, 21:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» впервые проиграла при Юриче – «Эльфсборгу». Ранее были две победы и ничья
3 минуты назад
Мостовой о работе в «Оренбурге»: «Приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня» 
317 минут назад
Якушев о Симоняне: «Великий спортсмен и человек. Очень многое сделал не только для «Спартака», но для и всего отечественного футбола» 
129 минут назад
Филатов допустил усиление «Локо» зимой под борьбу за титул: «Приятно, что команда так играет и добивается таких результатов в сезоне» 
2сегодня, 01:45
Дивеев о ЦСКА в РПЛ: «Будем бороться за первое место. У «Зенита» могли спокойно выигрывать, но не получилось» 
2сегодня, 01:31
Аршавин о тренере для «Оренбурга»: «Слишкович остается загадкой. В «Спартаке» на него ничего не давило» 
1сегодня, 01:18
«МЮ» забил 2+ гола в 5 еврокубковых матчах с начала прошлого сезона, но не выиграл ни одного из них – 3 поражения и 2 ничьих
2вчера, 22:06
Дембеле пропустил тренировку из-за ангины. Врачи «ПСЖ» отправили игрока домой
вчера, 21:58
Магуайр о 3:3 с «Порту»: «Если «МЮ» хочет преуспеть в этом сезоне, нельзя позволять себе пропускать два гола так быстро. Было много свободных зон, и нас за это наказали»
5вчера, 21:50
Нету о 4:2 с «Гентом»: «Мы дважды пропустили, иногда приходится страдать, но это не умаляет нашей игры. Матчи ЛК будут трудными – для других команд важно cыграть с «Челси»
вчера, 21:35