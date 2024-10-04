Вингер «Тоттенхэма» Джонсон забил в 5-м матче подряд. Все 5 голов – победные
Вингер «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон забил в 5-м матче подряд.
23-летний игрок сборной Уэльса отличился в игре 2-го тура Лиги Европы с «Ференцварошем» (2:1).
Примечательно, что во всех 5 матчах Джонсон забил победные голы. Ранее – в играх с «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Карабахом» (3:0), «Брентфордом» (3:1) и «Ковентри» (2:1) в Кубке лиги.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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