  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вингер «Тоттенхэма» Джонсон о 3:0 с «МЮ»: «11 на 11 или 11 на 10 – мы полностью доминировали. У нас был четкий план, и мы его выполнили»
7

Вингер «Тоттенхэма» Джонсон о 3:0 с «МЮ»: «11 на 11 или 11 на 10 – мы полностью доминировали. У нас был четкий план, и мы его выполнили»

Бреннан Джонсон поделился итогами после победы «Тоттенхэма» над «МЮ» (3:0).

На 42-й минуте красную карточку у манкунианцев получил Бруну Фернандеш.

«11 на 11 или 11 на 10 – мы полностью доминировали в игре. У нас был четкий план, и мы выполнили все, что хотели.

Когда мяч пришел ко мне с фланга, я был рад отправил его в ворота. В нашей игре, как только у нас появляется возможность сделать кросс, мы делаем это. Тренер требует, чтобы в этом момент мы были у дальней штанги», – сказал вингер «Тоттенхэма», отличившийся на 3-й минуте, в интервью Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoЭндж Постекоглу
logoБреннан Джонсон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бруну о 0:3 с «Тоттенхэмом»: «Мое удаление подвело «МЮ». Мы торопились, а красная усугубила ситуацию – вернуться в игру было невозможно»
424 минуты назад
Тен Хаг про 0:3 с «Тоттенхэмом»: «Ранний гол повлиял на уверенность «МЮ», но моменты были даже после красной карточки. Фол не тянул на удаление»
7424 минуты назад
Постекоглу о 3:0 с «МЮ»: «Выдающаяся игра, «Тоттенхэм» нарастил давление, и соперник получил красную. Мы не давали им выйти из своей половины»
730 минут назад
Бруну об удалении за удар в голень Мэддисону: «Не красная ни в коем случае. Судья пытался сказать, что видел контакт с шипами, но это не так»
3138 минут назад
Янг о 0:3: «МЮ» даже не пытался навязать борьбу «Тоттенхэму», все было плохо от начала до конца. У «шпор» было столько моментов, будто они хозяева поля»
443 минуты назад
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Греции. ПАОК принимает «Арис». Прямая трансляция на Спортсе’’ с комментарием Керимова
24 минуты назадВидео
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Монцы», «Рома» обыграла «Венецию», «Комо» Фабрегаса победил «Верону»
724 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Бетис» одолел «Эспаньол», «Атлетик» сыграл вничью с «Севильей»
19718 минут назад
Бруну о 0:3 с «Тоттенхэмом»: «Мое удаление подвело «МЮ». Мы торопились, а красная усугубила ситуацию – вернуться в игру было невозможно»
424 минуты назад
Тен Хаг про 0:3 с «Тоттенхэмом»: «Ранний гол повлиял на уверенность «МЮ», но моменты были даже после красной карточки. Фол не тянул на удаление»
7424 минуты назад
Бруну об удалении за удар в голень Мэддисону: «Не красная ни в коем случае. Судья пытался сказать, что видел контакт с шипами, но это не так»
3138 минут назад
«Динамо» сократило отставание от 1-го места до 4 очков. «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» занимают первые три строчки в Мир РПЛ
1740 минут назад
«Атлетико» – «Реал». Гризманн, Альварес, Серлот, Беллингем, Модрич, Винисиус и Родриго играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2946 минут назад
«МЮ» после ухода Фергюсона разгромно проиграл больше матчей чемпионата, чем за 27 лет при шотландце
5152 минуты назад
Чемпионат России. Московское «Динамо» обыграло махачкалинское в гостях, «Крылья» и «Химки» голов не забили
227953 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Личка про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Любой команде здесь будет непросто, рад трем очкам. Знали, что будет ветер, просил больше играть низом»
2 минуты назад
Невилл о 0:3: «Одна из худших игр «МЮ» при тен Хаге. Отвратительное выступление и по самоотдаче, и по качеству. «Тоттенхэм» был великолепен»
3 минуты назад
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Страсбура», «Нант» поделил очки с «Сент-Этьеном», «Тулуза» проиграла «Лиону»
253 минуты назад
Игнатьев о Мусаеве: «Многие говорят, что футболисты якобы и без него бы играли хорошо. Так не бывает, сказки только в книжках для детей. Идеи у Мурада всегда просматривались»
111 минут назад
Маслов об уходе из «Спартака»: «Был откровенный разговор со Станковичем – он сказал, что я ему нравлюсь, но приехал Абена, его игрок. Благодарен, что он прямо высказал свое видение»
212 минут назад
Постекоглу о 3:0 с «МЮ»: «Выдающаяся игра, «Тоттенхэм» нарастил давление, и соперник получил красную. Мы не давали им выйти из своей половины»
730 минут назад
Янг о 0:3: «МЮ» даже не пытался навязать борьбу «Тоттенхэму», все было плохо от начала до конца. У «шпор» было столько моментов, будто они хозяева поля»
443 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда в гостях у «Аль-Таавуна», «Аль-Фейха» победила «Аль-Рияд»
1048 минут назадLive
«Тоттенхэм» превзошел «МЮ» по ударам – 24:11. Манкунианцы ни разу не пробили в створ во 2-м тайме
754 минуты назад
«Хоффенхайм» проиграл «Вердеру» – 3:4, введя 3:0 к 12-й минуте и оставшись в меньшинстве на 18-й. У Стаге хет-трик
3сегодня, 17:37