Вингер «Тоттенхэма» Джонсон о 3:0 с «МЮ»: «11 на 11 или 11 на 10 – мы полностью доминировали. У нас был четкий план, и мы его выполнили»

Бреннан Джонсон поделился итогами после победы «Тоттенхэма» над «МЮ» (3:0).

На 42-й минуте красную карточку у манкунианцев получил Бруну Фернандеш.

«11 на 11 или 11 на 10 – мы полностью доминировали в игре. У нас был четкий план, и мы выполнили все, что хотели.

Когда мяч пришел ко мне с фланга, я был рад отправил его в ворота. В нашей игре, как только у нас появляется возможность сделать кросс, мы делаем это. Тренер требует, чтобы в этом момент мы были у дальней штанги», – сказал вингер «Тоттенхэма », отличившийся на 3-й минуте, в интервью Sky Sports.