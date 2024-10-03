«Тоттенхэм» выиграл 5 матчей подряд впервые с 2021-го, когда командой руководил Моуринью
«Тоттенхэм» продлил победную серию до 5 матчей.
Команда Энджа Постекоглу обыграла «Ференцварош» (2:1) на выезде во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.
Перед этим «шпоры» одержали две победы в АПЛ – над «Брентфордом» (3:1) и «МЮ» (3:0), а также победили «Ковентри» в Кубке английской лиги (2:1) и «Карабах» в Лиге Европы (3:0).
В последний раз 5-матчевая победная серия «Тоттенхэма» была в феврале-марте 2021 года, когда команду возглавлял Жозе Моуринью.
Следующий матч лондонцев пройдет в воскресенье, 6 октября, против «Брайтона» на выезде в рамках АПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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