«Тоттенхэм» выиграл 5 матчей подряд впервые с 2021-го, когда командой руководил Моуринью

«Тоттенхэм» продлил победную серию до 5 матчей.

Команда Энджа Постекоглу обыграла «Ференцварош » (2:1) на выезде во 2-м туре общего этапа Лиги Европы .

Перед этим «шпоры» одержали две победы в АПЛ – над «Брентфордом» (3:1) и «МЮ» (3:0), а также победили «Ковентри» в Кубке английской лиги (2:1) и «Карабах» в Лиге Европы (3:0).

В последний раз 5-матчевая победная серия «Тоттенхэма » была в феврале-марте 2021 года, когда команду возглавлял Жозе Моуринью .

Следующий матч лондонцев пройдет в воскресенье, 6 октября, против «Брайтона» на выезде в рамках АПЛ .