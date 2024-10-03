Okko сообщил об ошибках в работе трансляций ЛЕ у части пользователей. Зрители жаловались на проблемы с просмотром на ТВ и зависания

На Okko возникли проблемы во время матчей Лиги Европы.

Пользователи стримингового сервиса пожаловались на технические сбои, в том числе невозможность посмотреть игры по телевизору. Ранее аналогичные проблемы возникали во время трансляций матчей Лиги чемпионов.

«ЛЧ не смог посмотреть из-за неполадок. Теперь и с ЛЕ то же самое. И за что я плачу деньги?», «Опять не работают трансляции на Smart TV!», «Очень много зависаний», «Зачем вы покупаете права, если ничего не работает?! Ждем промокоды!» – такие комментарии публиковались в группе Okko во «ВКонтакте».

Администрация признала наличие проблем: «Сейчас у части пользователей могут возникать ошибки в работе футбольных трансляций. Если ошибки на телевизоре, полностью перезапустите приложение. Для этого несколько раз нажмите кнопку «Назад», пока не появится кнопка выхода из приложения. Выйдите из приложения и запустите снова.

Если ошибки в браузере, используйте браузер Firefox актуальной версии. В нем сейчас не возникает ошибок. Мы стараемся найти решение, которое поможет восстановить бесперебойную работу Okko ».

Okko сообщил об ошибках в работе трансляций ЛЧ у части пользователей. У зрителей возникали проблемы с просмотром матчей на сайте и ТВ