Губерниев о правах на еврокубки у Оkko: «Такие матчи люди должны все видеть. А Лига чемпионов тоже теперь зависнет?» 

Теги Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА телевидение Дмитрий Губерниев Матч ТВ Okko Лига конференций УЕФА Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о том, что права на показ еврокубков в России купил Okko.

«Эх, Оkko не видит, зуб неймет… Как же это так, с таким футболом всем расстаться, словно не было любви… Входил, входил, выходил, снова входил… А футбол-то где? Такие матчи люди должны все видеть. 

Братцы, а Лига чемпионов тоже теперь зависнет?» – написал комментатор.

Проблемы с доступом к сайту Okko возникли во время матча Франции и Португалии. «Матч ТВ» предложил подключиться к их студии тем, кто «не хочет смотреть ошибку 502»

ЛЧ будет на Okko – эксклюзивно. Для «Матча» оказалось слишком дорого

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

121 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На телевизоре всё работало без ошибок. Лично у меня.
+166
-14
+152
А Губерниеву то что расстраиваться? Будет больше времени под Биатлон на Матче!
+93
-10
+83
Ответ Strel2612
На телевизоре всё работало без ошибок. Лично у меня.
Аналогично, вообще было странно читать про проблемы с показом у других, когда сам в это же время смотрел в отличном качестве.
+81
-10
+71
Ответ DianaBlade
А Губерниеву то что расстраиваться? Будет больше времени под Биатлон на Матче!
Танковый!
+47
-4
+43
На самом деле позор, конечно, знатный, такие деньги угрохать на контракт и не отладить инфраструктуру
+51
-13
+38
Смотрел АПЛ на окко и все нравилось, я лучше деньги заплачу, чем буду слушать черданцева и губерниева! Матч тв потерял сначала АПЛ, потом ла лигу, а теперь еврокубки.. пример отличного менеджмента!Удачи вашему каналу с фильмами Сигала, играми брикс и российским футболом!
+25
-5
+20
Ответ Алексей Полиенков
Комментарий скрыт
А ничего, что "отладить инфраструктуру" включает в себя и киберзащиту, раз уж ты исключительно в интернете трансляции ведешь?
+19
-2
+17
Ответ sr-pigrs
Молодцы, зайдите после обеда. Я выпишу вам гонорар за комментарии. Пусть ОККО выставит отчёты мониторинга за период матча. Сколько процентов пятисотых у них было? да много. А люди оплатили подписку и ничего не получили. Их обманули. Поэтому лучше просто погуглить где посмотреть на сторонних сайтах футбол и ЛЧ в частности
)) откуда столько ненависти? Почему бы не допустить, что действительно у кого-то работало? У меня оставалось включено с первого матча. Возможно, что кто пытался зайти во время матча не могли. Верю в сбои, но описал как было у меня.
+17
-3
+14
Ответ Олег Ринкевич
Чего он ноет? Нету подписки на око?)
Зачем ему?Он всё равно не смотрит ,только хайпует.
+12
0
+12
Ответ Simbad
Аналогично, вообще было странно читать про проблемы с показом у других, когда сам в это же время смотрел в отличном качестве.
У меня через Хром стала зависать картинка. Звук идет, а картинка висит. Запустил через Эдж и все стало работать. Хз, может массовая проблема была
+13
-2
+11
Зачем всем смотреть такие матчи? Это же не патриотично и вообще не кошерно. Фетисов, Журова и прочая гоп компания Вам сейчас все объяснят
+15
-5
+10
Да, Дима, и Лига чемпионов зависнет, и Матч ТВ закроют.
+9
-2
+7
Ответ Кирилл_1116128499
Работало это типа всего лишь висло каждые 10 минут?
Вообще без зависаний и перебоев. Не знаю у кого и что там было. Перешёл на телефон позже и всё стабильно работало. Не переживайте, до серии пенальти там было мало опасных моментов)
+10
-4
+6
Футбол без Генича, Чердака, Шнягина и прочего сброда с матча. Люди давно этого ждали
+6
-1
+5
Весь качественный спорт, который был на нтв плюс, и который не видело 99% населения из-за цены тарелки, сначала перешел на общедоступный матч, а теперь с матча на это окко, где теперь 95% его не увидят. А то и все 100%.
+5
0
+5
В ОККО сообщили, что лег сайт из-за рекордно большого наплыва пользователей, при этом приложения и смарт тв работали, что я и подтверждаю.
+6
-1
+5
Ответ Олег Ринкевич
Чего он ноет? Нету подписки на око?)
Есть подписка, но вчера сайт окко не работал, а смотреть с телефона не очень то удобно
+6
-1
+5
Зато можно не видеть тебя, уже огромный плюс
+4
0
+4
Ответ qwaza
Какие-то оперы, сафари - что за муть? 200 р в месяц х 12 месяцев и спокойно смотрите в приложении. Хотя, лучше себе пачку сижек или баночку пивасика купить, конечно, о чём речь...
Для справки: и оперы и сафари для просмотра окко также требуют 200х12. Вы как из леса вышли или делаете вид, что не понимаете, и что речь идет не о приложении, а о тоже платном просмотре на сайте.
+4
-1
+3
Матч ТВ это как советские газеты. Посмотришь немного, особенно аналитику какую-нибудь и такое впечатление, что тебя накормили тухлятиной. А на око после матча Германия - Испания студия 5 минут, там буквально пара вопросов. Вопрос задают Трезеге, и он внятно озвучивает свою позицию. И тут я понимаю, что такой формат не отталкивает совсем, он не является токсичным или избыточным. Там нет этого губошлепа который может часами орать как потерпевший, нет наших великих псевдоаналитиков. От матч ТВ разит совком, от око я этого не чувствую.
+4
-1
+3
Губерниев обеспокоен только своей персоной.
Без еврокубков , зачем держать раздутый штат на матч-тв, грядут увольнения.
Рекламодатели опять же покинут канал.
Матч-тв идёт к банкротству и закрытию.
+3
0
+3
Ответ Ксюша Каблукова
Что вы и делаете)) Вы "болеете" за якобы более сильных иностранцев))) Понимаешь, у болельщиков нет аналитики, это все глупости, она присуща только глорам, а настоящим фанатам нет - для них их клуб и сборная всегда самые сильные.
Фанатизм — Это доведённая до радикальности приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, обычно сочетающаяся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям.
Звучит как то, что надо лечить. Нет, спасибо, обойдемся...
+3
0
+3
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий скрыт
Кто "вы" то? Конкретно ta-tosha должен опозориться или в чем смысл этого коммента?
+3
0
+3
Ответ Strel2612
На телевизоре всё работало без ошибок. Лично у меня.
Молодцы, зайдите после обеда. Я выпишу вам гонорар за комментарии.

Пусть ОККО выставит отчёты мониторинга за период матча. Сколько процентов пятисотых у них было? да много.

А люди оплатили подписку и ничего не получили. Их обманули.

Поэтому лучше просто погуглить где посмотреть на сторонних сайтах футбол и ЛЧ в частности
+13
-11
+2
без еврокубков 60-70% аудитории Матча исчезнет
+2
0
+2
Канделаки угробила империю матча!
+3
-1
+2
Какие-то оперы, сафари - что за муть?
200 р в месяц х 12 месяцев и спокойно смотрите в приложении.
Хотя, лучше себе пачку сижек или баночку пивасика купить, конечно, о чём речь...
+5
-3
+2
Ещё и биатлон км на окко взять, тогда губер точно вздернется, комментируя первенство водокачки
+2
0
+2
Чет не понял, а что Матч разве показывал все матчи ЛГ бесплатно???? 2 матча от силы, а остальное то по платной подписке! И совсем не дешевой!! Дороже Окко вроде.
Так что крокодиловые слезы, Губер, лицемерие это ! Боится, что зп снижать будут.
+3
-1
+2
Ответ sr-pigrs
Молодцы, зайдите после обеда. Я выпишу вам гонорар за комментарии. Пусть ОККО выставит отчёты мониторинга за период матча. Сколько процентов пятисотых у них было? да много. А люди оплатили подписку и ничего не получили. Их обманули. Поэтому лучше просто погуглить где посмотреть на сторонних сайтах футбол и ЛЧ в частности
будь проще, техника тоже иногда отказывает. Люди заплатили деньги, но их не обманули, им просто не повезло

Они могли перейти на другое устройство и посмотреть там, но вместо этого побежали на спортс строчить комменты
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий