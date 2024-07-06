Губерниев о правах на еврокубки у Оkko: «Такие матчи люди должны все видеть. А Лига чемпионов тоже теперь зависнет?»
Дмитрий Губерниев высказался о том, что права на показ еврокубков в России купил Okko.
«Эх, Оkko не видит, зуб неймет… Как же это так, с таким футболом всем расстаться, словно не было любви… Входил, входил, выходил, снова входил… А футбол-то где? Такие матчи люди должны все видеть.
Братцы, а Лига чемпионов тоже теперь зависнет?» – написал комментатор.
Проблемы с доступом к сайту Okko возникли во время матча Франции и Португалии. «Матч ТВ» предложил подключиться к их студии тем, кто «не хочет смотреть ошибку 502»
ЛЧ будет на Okko – эксклюзивно. Для «Матча» оказалось слишком дорого
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Без еврокубков , зачем держать раздутый штат на матч-тв, грядут увольнения.
Рекламодатели опять же покинут канал.
Матч-тв идёт к банкротству и закрытию.
Звучит как то, что надо лечить. Нет, спасибо, обойдемся...
Пусть ОККО выставит отчёты мониторинга за период матча. Сколько процентов пятисотых у них было? да много.
А люди оплатили подписку и ничего не получили. Их обманули.
Поэтому лучше просто погуглить где посмотреть на сторонних сайтах футбол и ЛЧ в частности
200 р в месяц х 12 месяцев и спокойно смотрите в приложении.
Хотя, лучше себе пачку сижек или баночку пивасика купить, конечно, о чём речь...
Так что крокодиловые слезы, Губер, лицемерие это ! Боится, что зп снижать будут.
Они могли перейти на другое устройство и посмотреть там, но вместо этого побежали на спортс строчить комменты