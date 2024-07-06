Губерниев о правах на еврокубки у Оkko: «Такие матчи люди должны все видеть. А Лига чемпионов тоже теперь зависнет?» 

Дмитрий Губерниев высказался о том, что права на показ еврокубков в России купил Okko.

«Эх, Оkko не видит, зуб неймет… Как же это так, с таким футболом всем расстаться, словно не было любви… Входил, входил, выходил, снова входил… А футбол-то где? Такие матчи люди должны все видеть.

Братцы, а чемпионов тоже теперь зависнет?» – написал комментатор.

Проблемы с доступом к сайту Okko возникли во время матча Франции и Португалии. «Матч ТВ» предложил подключиться к их студии тем, кто «не хочет смотреть ошибку 502»

ЛЧ будет на Okko – эксклюзивно. Для «Матча» оказалось слишком дорого

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