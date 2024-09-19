Пользователи Okko пропустили гол «Лейпцига» «Атлетико» из-за сбоя в трансляции. На матч «Барселоны» и «Монако» тоже были жалобы

У пользователей Okko возникли проблемы во время матчей Лиги чемпионов.

В начале игры «Атлетико » – «Лейпциг » на протяжении нескольких минут демонстрировалась заставка с надписью «Трансляция скоро продолжится», при этом гимн Лиги чемпионов играл. В результате зрители пропустили гол Беньямина Шешко, забитый в ворота мадридцев на 4-й минуте. Трансляция возобновилась около 7-й минуты.

В группе «Okko Спорт» во «ВКонтакте» появились отрицательные отзывы о качестве сервиса. Одному из пользователей, пожаловавшихся на то, что трансляция не работает, администрация посоветовала перезапустить матч, на что тот ответил: «Трансляцию дали, но гол «Лейпциг» уже забил. Я его не увидел. Некрасиво, Оkko, как-то получилось». Еще один человек отметил: «Облажались Окко, гол забил «Лейпциг».

Также поступили претензии по поводу игры «Монако » – «Барселона ». При попытке запустить трансляцию некоторые пользователи получали сообщение «Сервис временно недоступен. Мы уже знаем о проблеме и все чиним. Пожалуйста, подождите немного и попробуйте еще раз».

В ответ администрация группы написала: «Попробуйте перезагрузить устройство и перезапустить приложение. Если рекомендации не помогут, перейдите в наш чат и нажмите кнопку Start. Будем разбираться».

Изображение: vk.com/okkosport

Пользователи Okko жаловались на проблемы с трансляцией квалификации ЛЧ. Компания сообщила о «временной неполадке»