Пользователи Okko пожаловались на проблемы с трансляциями ЛЧ: невозможность запуска, лаги, низкое качество, отсутствие картинки. Больше всего вопросов было по матчу «Арсенал» – «ПСЖ»
Претензии начали появляться во время первых матчей 2-го тура во вторник вечером. Так, один из зрителей пожаловался на то, что не может посмотреть второй тайм игры «Штутгарта» со «Спартой»: «Мелодию крутят, и все». То же, по его словам, было со второй игрой, «Зальцбург» – «Брест».
Во время более поздних матчей основная часть претензий возникала ко встрече «Арсенала» с «ПСЖ». У некоторых пользователей демонстрировалась только заставка с анонсом игры или только синее фоновое изображение, еще как минимум один человек столкнулся с таким сообщением: «Возникла проблема. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия Okko, и попробуйте перезапустить приложение. Если не поможет – обратитесь в поддержку».
Отдельные зрители жаловались на то, что трансляция в приложении не запускается вовсе, причем не помогает даже переустановка. Кого-то «выбрасывало» спустя несколько секунд после начала просмотра, кто-то уточнял у поддержки, «почему лагает через раз». Также публиковались сообщения о низком качестве изображения: «Почему на Full HD 50 FPS такое мыло?» Возникали трудности и при просмотре ТВ-трансляции.
Тем, у кого возникали проблемы, администрация группы в первую очередь предлагала написать в Telegram. Когда один из пользователей, недовольный работой сайта на компьютере, сообщил, что чат-бот в мессенджере тоже не функционирует должным образом, ему было предложено написать в чат на сайте, на что последовал ответ: «Как можно вам на сайте написать, если ваш сайт висит?»
Пользователи Okko пропустили гол «Лейпцига» «Атлетико» из-за сбоя в трансляции. На матч «Барселоны» и «Монако» тоже были жалобы
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