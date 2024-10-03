Скоулз об «МЮ»: «Лучше подписать Кейна или Райса по 100 млн, чем потратить 200 на 4-5 игроков, в которых не уверен. Это самый большой клуб мира, но люди не стремятся туда как раньше»
Пол Скоулз высказался о текущем положении «МЮ».
«Сумма, которая называлась большинству команд за Айвена Тоуни, была абсурдной, что, вероятно, является причиной, почему он не перешел в «Челси» или «Арсенал», а оказался в Саудовской Аравии.
Главное то, что несколько лет назад можно было подписать Харри Кейна или Деклана Райса. Они могли стоить по 100 миллионов фунтов каждый, но их качества и характер, их уверенность в раздевалке и на футбольном поле были бы лучше, чем потратить 200 миллионов на четырех или пяти игроков, в которых ты не до конца уверен.
Я не знаю, на каком рынке теперь находится «Манчестер Юнайтед». Они все еще остаются самым большим клубом в мире, и люди будут хотеть подписать контракт с ним, но уже не так, как это было раньше», – сказал бывший полузащитник «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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