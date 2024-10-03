Кошта дважды пропустил от «МЮ» в ЛЕ после ударов в ближний угол. Забили Рэшфорд и Хейлунд

Диогу Кошта дважды пропустил в ближний угол в матче с «МЮ».

На 7-й минуте матча 2-го тура Лиги Европы Маркус Рэшфорд открыл счет, пробив в ближний угол – голкипер «Порту» не смог отразить удар. На 20-й минуте Расмус Хейлунд увеличил преимущество гостей – мяч отправился в ближний угол ворот после того, как Кошта задел его.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, первый тайм).

«Барса» рассматривает трансфер вратаря Португалии Кошты в 2025-м в качестве замены тер Стегену