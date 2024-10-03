Кошта дважды пропустил от «МЮ» в ЛЕ после ударов в ближний угол. Забили Рэшфорд и Хейлунд
Диогу Кошта дважды пропустил в ближний угол в матче с «МЮ».
На 7-й минуте матча 2-го тура Лиги Европы Маркус Рэшфорд открыл счет, пробив в ближний угол – голкипер «Порту» не смог отразить удар. На 20-й минуте Расмус Хейлунд увеличил преимущество гостей – мяч отправился в ближний угол ворот после того, как Кошта задел его.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, первый тайм).
«Барса» рассматривает трансфер вратаря Португалии Кошты в 2025-м в качестве замены тер Стегену
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости