Хейлунд забил первый гол в сезоне – «Порту». Форвард «МЮ» впервые вышел в старте после травмы

Расмус Хейлунд впервые забил в этом сезоне.

Датский нападающий «МЮ » отличился в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы против «Порту» (2:2, первый тайм).

Для Хейлунда это лишь четвертый матч в текущем сезоне и первый в стартовом составе. Форвард пропустил начальный отрезок из-за травмы.