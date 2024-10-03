Хейлунд забил первый гол в сезоне – «Порту». Форвард «МЮ» впервые вышел в старте после травмы
Расмус Хейлунд впервые забил в этом сезоне.
Датский нападающий «МЮ» отличился в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы против «Порту» (2:2, первый тайм).
Для Хейлунда это лишь четвертый матч в текущем сезоне и первый в стартовом составе. Форвард пропустил начальный отрезок из-за травмы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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