Скоулз о трансферах «МЮ»: «Тренер усложняет селекцию, потому что неизвестно, как они хотят играть. Подбирать игроков под стиль, о котором ничего не знаешь, почти невозможно»

Пол Скоулз прокомментировал трансферную политику «МЮ».

«Тренер усложняет процесс селекции, потому что мы не знаем, как они хотят играть. Подбирать игроков под стиль игры, о котором ты ничего не знаешь, становится практически невозможно.

Они подписали (Расмуса ) Хейлунда – очень молодого центрального нападающего, который был травмирован. Может потребоваться еще 12 месяцев, прежде чем он начнет показывать свою лучшую игру. В прошлом году был хороший потенциал.

(Джошуа ) Зиркзе появился из ниоткуда – мало кто его видел или слышал о нем, хотя другие нападающие были доступны», – сказал бывший полузащитник «МЮ ».