Скоулз о трансферах «МЮ»: «Тренер усложняет селекцию, потому что неизвестно, как они хотят играть. Подбирать игроков под стиль, о котором ничего не знаешь, почти невозможно»
Пол Скоулз прокомментировал трансферную политику «МЮ».
«Тренер усложняет процесс селекции, потому что мы не знаем, как они хотят играть. Подбирать игроков под стиль игры, о котором ты ничего не знаешь, становится практически невозможно.
Они подписали (Расмуса) Хейлунда – очень молодого центрального нападающего, который был травмирован. Может потребоваться еще 12 месяцев, прежде чем он начнет показывать свою лучшую игру. В прошлом году был хороший потенциал.
(Джошуа) Зиркзе появился из ниоткуда – мало кто его видел или слышал о нем, хотя другие нападающие были доступны», – сказал бывший полузащитник «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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