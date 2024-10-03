Скоулз об «МЮ» и тен Хаге: «Ливерпуль», «Сити» и «Арсенал» постоянно прогрессируют, с «Юнайтед» ощущение прямо противоположное. За два с лишним года никаких улучшений»

Пол Скоулз не видит прогресса в «МЮ», в отличие от конкурентов.

«Непонятно, откуда возьмется следующая хорошая игра или победа. Мне кажется, что игроки даже не понимают, чего от них хочет тренер. Они выглядят как плохо обученная команда. Тяжело смотреть на это.

Прошло уже два с лишним года, и мне кажется, что нет никакого прогресса, тогда как команды, такие как «Ливерпуль », «Манчестер Сити » и «Арсенал » постоянно прогрессируют.

С «Манчестер Юнайтед » ощущение прямо противоположное – кажется, что мы регрессируем. Мы идем в неправильном направлении, как показывают результаты. Все, чего хотят фанаты, – это немного ясности, но сейчас нет никакой надежды. Команда выглядит настолько далекой от того, чтобы быть конкурентоспособной», – сказал бывший полузащитник «МЮ».