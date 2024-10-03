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  • Кроос о словах Маттеуса про «Баварию»: «Начало октября, а люди уже сходят с ума, говоря, что сейчас игра лучше, чем при Гвардиоле. Присоединюсь, если они будут так же играть против сильных команд»
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Кроос о словах Маттеуса про «Баварию»: «Начало октября, а люди уже сходят с ума, говоря, что сейчас игра лучше, чем при Гвардиоле. Присоединюсь, если они будут так же играть против сильных команд»

Тони Кроос назвал преждевременными выводы Лотара Маттеуса об игре «Баварии».

Ранее экс-игрок мюнхенцев так оценил игру команды под руководством Венсана Компани: «Эта «Бавария» лучше, чем при Гвардиоле. Самая сильная, которую я видел».

«Сезон только начинается. На дворе начало октября, а люди уже опять сходят с ума. Прекратите. Сезон начался четыре недели назад, а люди говорят о футболе Гвардиолы и о том, что сейчас игра выглядит лучше. Только для того, чтобы в конце октября, после двух неудачных игр, сказать, что это похоже на то, что было при... Не знаю, назовите имя сами.

Они очень здорово провели три недели, это правда. Если они смогут сделать то же самое против сильных команд, то я с радостью присоединюсь к ним. Но уже сейчас говорить, что это лучше, чем при Гвардиоле? Стоит быть осторожнее», – сказал бывший полузащитник «Баварии», «Реала» и сборной Германии в подкасте Einfach Mal Luppen.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
logoБавария
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoЛотар Маттеус
logoПеп Гвардиола
logoТони Кроос
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