Кроос об успехе «Реала»: «Клуб всегда действовал очень разумно – когда приходилось заменять игрока, уже был готов другой. Шестеренки сцеплялись друг с другом»
Тони Кроос объяснил, в чем заключается секрет успеха «Реала».
«Клуб всегда действовал очень разумно. Нам часто приходилось заменять качественных игроков, но к тому моменту уже был готов другой, более молодой футболист. Шестеренки сцеплялись друг с другом.
Важно пользоваться не только ногами, но и тем, что находится между ушей», – сказал экс-полузащитник «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости