Кроос об успехе «Реала»: «Клуб всегда действовал очень разумно – когда приходилось заменять игрока, уже был готов другой. Шестеренки сцеплялись друг с другом»

Тони Кроос объяснил, в чем заключается секрет успеха «Реала».

«Клуб всегда действовал очень разумно. Нам часто приходилось заменять качественных игроков, но к тому моменту уже был готов другой, более молодой футболист. Шестеренки сцеплялись друг с другом.

Важно пользоваться не только ногами, но и тем, что находится между ушей», – сказал экс-полузащитник «Реала ».