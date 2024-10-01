Мостовой о готовности Абаскаля вернуться в РПЛ: «Со мной на стажировку его не надо – кто царь, а кто приезжий испанец?! Пусть набирается опыта во Второй лиге – может, чеканить научится»

Александр Мостовой отреагировал на желание Гильермо Абаскаля вернуться в Мир РПЛ.

Ранее бывший главный тренер «Спартака » заявил , что готов снова поработать в России.

«Вы еще вместе со мной отправьте его на стажировку к Станковичу ! Шучу! Вы там с ума посходили что ли? Со мной его однозначно не надо отправлять. Где Мостовой, а где Абаскаль ? И кто царь, а кто приезжий испанец?! Он даже мяч не знает, как жонглировать, елки-палки!

Этот испанец много раз говорил, что хочет набираться опыта в России – пусть его и набирается. Но не в РПЛ , а в командах ФНЛ и Второй лиги. Нет, в нашу РПЛ ему не надо. Он был последний раз где? Правильно, в «Гранаде». Вот пускай и едет в команды такого уровня – есть у него лет десять, чтобы всему научиться. Может, чеканить научится или вообще в футбол играть.

Слышал, на Авито выставили одну команду, там еще и тренера ищут. Но это для Абаскаля чересчур. А во Второй лиге с руками оторвут! Играл в футбол? Нет? Ну и отлично, будем вместе учиться узнавать, что это за вид спорта. Есть еще Медиалига.

А если серьезно, то почему к нему все прицепились? Кто это такой! Половина людей в Испании и не знает, кто это такой. Надо спрашивать и интересоваться людьми, которые жизнь отдали футболу, а не всякими проходимцами! Последние футболу вообще не нужны», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».