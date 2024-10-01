  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о готовности Абаскаля вернуться в РПЛ: «Со мной на стажировку его не надо – кто царь, а кто приезжий испанец?! Пусть набирается опыта во Второй лиге – может, чеканить научится»
3

Мостовой о готовности Абаскаля вернуться в РПЛ: «Со мной на стажировку его не надо – кто царь, а кто приезжий испанец?! Пусть набирается опыта во Второй лиге – может, чеканить научится»

Александр Мостовой отреагировал на желание Гильермо Абаскаля вернуться в Мир РПЛ.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» заявил, что готов снова поработать в России.

«Вы еще вместе со мной отправьте его на стажировку к Станковичу! Шучу! Вы там с ума посходили что ли? Со мной его однозначно не надо отправлять. Где Мостовой, а где Абаскаль? И кто царь, а кто приезжий испанец?! Он даже мяч не знает, как жонглировать, елки-палки!

Этот испанец много раз говорил, что хочет набираться опыта в России – пусть его и набирается. Но не в РПЛ, а в командах ФНЛ и Второй лиги. Нет, в нашу РПЛ ему не надо. Он был последний раз где? Правильно, в «Гранаде». Вот пускай и едет в команды такого уровня – есть у него лет десять, чтобы всему научиться. Может, чеканить научится или вообще в футбол играть.

Слышал, на Авито выставили одну команду, там еще и тренера ищут. Но это для Абаскаля чересчур. А во Второй лиге с руками оторвут! Играл в футбол? Нет? Ну и отлично, будем вместе учиться узнавать, что это за вид спорта. Есть еще Медиалига.

А если серьезно, то почему к нему все прицепились? Кто это такой! Половина людей в Испании и не знает, кто это такой. Надо спрашивать и интересоваться людьми, которые жизнь отдали футболу, а не всякими проходимцами! Последние футболу вообще не нужны», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoАлександр Мостовой
logoВторая лига Б
logoГильермо Абаскаль
медийный футбол
logoВторая лига А
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Наконец-то поработаю с футбольным человеком – при Абаскале не видел смысла идти. Плана нет, ожиданий никаких – в футболе давно все придумали»
79сегодня, 11:27
Александр Мостовой: «Чем Станкович лучше Мостового? Ничем, но он хотя бы футбольный человек, а Абаскаль не знает, что такое футбол»
101вчера, 16:46
Александр Мостовой: «Станкович 25 лет играл, а Абаскаль – никто, забудьте его, пустой человек. Где футбол и где Абаскаль?»
6529 сентября, 12:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Атлетико» указал на «провокации Куртуа» в пояснении для дисциплинарного комитета. Клуб надеется смягчить возможные санкции за поведение фанатов в дерби (El Chiringuito)
2222 минуты назад
Широков о Соболеве и фанатах «Зенита»: «Вираж» никогда его не примет. Не думаю, что у простых болельщиков какое-то плохое отношение к нему – все от него зависит»
937 минут назад
«Реал» обвинил Ла Лигу в том, что крики «Винисиус – обезьяна», «Сдохни, Куртуа!» и нож фаната «Атлетико» не попали в отчет о дерби для правоохранительных органов
2947 минут назад
Лига чемпионов. «Арсенал» примет «ПСЖ» Сафонова, «Байер» против «Милана», «Барса» сыграет с «Янг Бойз», «Интер» – с «Црвеной», «Ман Сити» в гостях у «Слована»
66сегодня, 14:10
Эниола Алуко: «Мужчины доминируют в вещании женского футбола, сексизм по-прежнему распространен – это не «часть работы». В некотором смысле мы движемся в обратном направлении»
24сегодня, 14:06
У Слуцкого первый разгром в «Шанхае» – 0:3 от малайзийского «Дарул Такзим» в ЛЧ. В 3 последних матчах 2 поражения
63сегодня, 13:59
Карпин о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Не знаю, кто, что и как там считал. На матчах сборной всегда полный стадион – с Камеруном, с Сербией, даже с Кубой»
16сегодня, 13:51
Клопп получил орден «За заслуги перед ФРГ»
22сегодня, 13:19Фото
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Рубин» принимает «Факел», «Локомотив» против «Оренбурга», ЦСКА в гостях у «Пари НН»
15сегодня, 13:16Live
Экс-судья Николаев о наступе Тормены на пах Гонду: «Сухой должен был удалять: виден и умысел, и нежелание игры в мяч, плюс открытые шипы – как оружие»
37сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» – «Факел». 0:1 – Ильин забил с пенальти. Онлайн-трансляция
1сегодня, 13:35Live
Широков пошутил о стажировке Мостового и Самедова в «Спартаке»: «К ним идет сумасшедшее усиление. Боюсь, после этого команда полетит, подождите чуть-чуть»
1 минуту назад
«Локомотив» – «Оренбург». Севикян, Пиняев и Сулейманов играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
46 минут назад
Евгений Кафельников: «Я перестал смотреть российский футбол. А к теннису в России интерес всегда был, есть и будет»
610 минут назад
Менье о «Реале»: «Там 25 классных игроков, не только Винисиус, Мбаппе. Но нам с «ПСЖ» это не помешало победить 3:0. Надо играть самим, и не обязательно быть Роналду и Месси»
217 минут назад
Клопп о работе в сборной Германии: «Все надеются, что Нагельсманн продолжит тренировать команду и после 2026 года»
134 минуты назад
Радимов о «Спартаке» против «Локо»: «С высокой линией играть парой Абена и Бабич – самоубийство. Денисов в отборе никакой. Маркиньос – комедия, Бонгонда играет в свою игру»
1552 минуты назад
«Локомотив» принимает «Крылья Советов». Приходите поддержать команду в домашнем матче!
сегодня, 14:00Реклама
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого разгромлен «Дарул Такзим», «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Аль-Шорту»
24сегодня, 13:52
Широков о «Спартаке»: «За яркой вспышкой последовало отрезвление. Денисова сделали козлом отпущения, будто другие творят – вся команда не очень хороша»
4сегодня, 13:46