Александр Мостовой: «Я готов возглавить «Оренбург»

Александр Мостовой готов возглавить «Оренбург».

Сегодня «Оренбург» уволил Давида Деограсию с поста главного тренера. Команда не побеждает 14 матчей подряд. Утверждалось, что клуб Мир РПЛ возглавит экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович.

«Я готов возглавить «Оренбург », – сказал бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.

Напомним, 56-летний Мостовой получает тренерскую лицензию. В ближайшее время он должен пройти стажировку в «Спартаке».