Адвокатам Промеса разрешили допросить четырех фигурантов дела о контрабанде наркотиков, арестованных в Бельгии. По делу о нападении с ножом дополнительных слушаний не будет

Суд разрешил допросить четырех свидетелей по делу Квинси Промеса.

По информации De Telegraaf, сегодня суд удовлетворил ходатайство адвокатов экс-игрока «Спартака » и разрешил допросить четырех арестованных в Бельгии фигурантов дела о контрабанде наркотиков, по которому ранее Промес был осужден на 6 лет. Будут допрошены водитель, который должен был забрать контейнер, человек, по распоряжению которого он действовал, водитель, вернувший контейнер и сотрудник порта, чей пропуск был использован в ходе контрабанды.

Параллельно суд рассматривает апелляцию Промеса по делу о нападении с ножом на родственника, по которому футболист был заочно осужден на 18 месяцев. Ходатайства потерпевшего, его сестры и третьего свидетеля происшествия о проведении дополнительных допросов свидетелей были отклонены.

Сообщается, что оба дела будут рассмотрены одновременно, однако дата рассмотрения на данный момент не определена.