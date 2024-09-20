Защита Промеса не ожидает экстрадиции из ОАЭ до конца года. Слушание может пройти в ноябре
Об этом сообщила официальный представитель прокуратуры Нидерландов Доп Краумел.
В пятницу Апелляционный суд Амстердама провел досудебное заседание по обеим апелляциям экс-игрок «Спартака» – по делу о контрабанде наркотиков и по делу о нападении на двоюродного брата.
«Мы запросили его [Квинси Промеса] экстрадицию по делу о наркотиках, потому что у нас есть постановление от голландского суда о том, что он должен быть заключен под стражу. Власти ОАЭ работают над этим. Последнее, что мы слышали, это то, что, вероятно, дело будет заслушано в суде в Дубае в ноябре», – заявила Краумел.
Голландский адвокат Промеса Роберт Малевич заявил, что не ожидает экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды до конца этого года.«Все возможно, однако я не ожидаю, что господина Промеса экстрадируют из ОАЭ в Нидерланды до конца этого года. Это долгая процедура», – заявил Малевич в ответ на вопрос о том, ожидается ли экстрадиция Промеса в этом году.
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