Промес не прилетел в Нидерланды на слушания по апелляции. Адвокат игрока заявил, что на родине его ожидает тюрьма, а Квинси хочет продолжить карьеру
Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
В середине мая нидерландского игрока освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан задержан полицией после сборов «Спартака» в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.
Как сообщает De Telegraaf, Квинси Промес не прилетел в Нидерланды на предварительное слушание по апелляции на приговор суда, которое проходит сегодня и касается как дела о контрабанде наркотиков, так и нападения на его двоюродного брата.
Адвокат Роберт Малевич объяснил это опасениями футболиста, что при въезде в Нидерланды он рискует оказаться в тюрьме.
По словам Малевича, Промес «изначально» был готов приехать в Нидерланды, чтобы присутствовать на апелляции и ответить по существу на обвинения. Однако ордер на арест, выданный амстердамским судом по обоим делам, означает, что его посадят в тюрьму, как только он покинет Дубай.
Адвокат отметил, что его клиент хочет продолжить свою карьеру в профессиональном спорте, «что не совместимо с длительным заключением».
Этим летом Промес подписал контракт на один сезон с дубайским клубом «Юнайтед».
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