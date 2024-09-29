У Винисиуса 3 гола и 4 ассиста в 8 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Лишь у Ямаля больше голевых пасов
Винисиус Жуниор сделал 4-й голевой пас в текущем чемпионате Испании.
Вингер «Реала» ассистировал Эдеру Милитао на 64-й минуте матча 8-го тура против «Атлетико».
В этом сезоне бразилец также забил в Ла Лиге три гола.
Винисиус входит в число лучших ассистентов чемпионата Испании. Больше результативных передач только у Ламина Ямаля из «Барселоны» – пять.
Подробно со статистикой игрока «Реала» можно ознакомиться здесь.
«Атлетико» – «Реал». 0:1 – Милитао открыл счет с паса Винисиуса! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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