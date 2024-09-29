У Винисиуса 3 гола и 4 ассиста в 8 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Лишь у Ямаля больше голевых пасов

Винисиус Жуниор сделал 4-й голевой пас в текущем чемпионате Испании.

Вингер «Реала» ассистировал Эдеру Милитао на 64-й минуте матча 8-го тура против «Атлетико».

В этом сезоне бразилец также забил в Ла Лиге три гола.

Винисиус входит в число лучших ассистентов чемпионата Испании . Больше результативных передач только у Ламина Ямаля из «Барселоны» – пять.

Подробно со статистикой игрока «Реала » можно ознакомиться здесь .

«Атлетико» – «Реал». 0:1 – Милитао открыл счет с паса Винисиуса! Онлайн-трансляция