«Зенит» – главный фаворит на титул РПЛ по версии Opta после 10 туров. «Краснодар» – 2-й, «Локо» – 3-й, шансы «Спартака» – 0,5%
«Зенит» остается главным фаворитом Мир РПЛ по версии Opta.
Петербуржцы, идущие третьими в чемпионате с 23 очками после 10 туров, с вероятностью в 45,4% станут чемпионами. В то же время их шансы уменьшились: после 5-го тура вероятность завоевания титула «Зенитом» оценивалась в 68%.
Лидирующий с 24 очками «Краснодар» станет чемпионом с вероятностью 30,4%, идущий вторым «Локомотив» (24 балла) – с вероятностью 20,8%.
Шансы на чемпионство также сохраняют «Динамо» (2,1%), ЦСКА (0,8%) и «Спартак» (0,5%).
Главными претендентами на прямой вылет считаются «Факел» и «Оренбург».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
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