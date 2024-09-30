«Зенит» – главный фаворит на титул РПЛ по версии Opta после 10 туров. «Краснодар» – 2-й, «Локо» – 3-й, шансы «Спартака» – 0,5%

«Зенит» остается главным фаворитом Мир РПЛ по версии Opta.

Петербуржцы, идущие третьими в чемпионате с 23 очками после 10 туров, с вероятностью в 45,4% станут чемпионами. В то же время их шансы уменьшились: после 5-го тура вероятность завоевания титула «Зенитом » оценивалась в 68%.

Лидирующий с 24 очками «Краснодар » станет чемпионом с вероятностью 30,4%, идущий вторым «Локомотив » (24 балла) – с вероятностью 20,8%.

Шансы на чемпионство также сохраняют «Динамо» (2,1%), ЦСКА (0,8%) и «Спартак » (0,5%).

Главными претендентами на прямой вылет считаются «Факел» и «Оренбург».

Итоги трети сезона РПЛ. Ультракоротко