Дмитрий Сенников: «Спартак» и ЦСКА должны быть пятые-шестые. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» сильнее по всем показателям»

Дмитрий Сенников считает, что «Спартак» не попадет в тройку в Мир РПЛ.

«Очевидно, «Спартак» не может быть выше «Локомотива», «Зенита », «Краснодара » и «Динамо» – они сильнее.

«Спартак» и ЦСКА должны быть как раз пятые-шестые. Тут и смена тренеров, и новые игроки, поэтому нужно время, чтобы найти свой футбол.

Не вижу, чтобы «Спартак » был в тройке, потому что нет стабильности. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» сильнее по всем показателям. Если у них не будет спада, то «Спартак» не сможет их обогнать.

Думаю, Станкович понимал, что в чемпионате России будет непросто. Он выбрал тактику, теперь уже действуй так до конца. Потому что в последнем туре с «Локомотивом» пошли какие-то непонятные перестановки.

Наверное, даже для самого Станковича было неожиданно, на каких позициях вышли футболисты. Вообще непонятно, что он хотел. Это уже какая-то паника. Не нужно было ничего менять после матча с «Динамо», – сказал бывший защитник «Локомотива » и сборной России Сенников.