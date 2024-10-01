Дмитрий Сенников: «Спартак» и ЦСКА должны быть пятые-шестые. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» сильнее по всем показателям»
«Очевидно, «Спартак» не может быть выше «Локомотива», «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» – они сильнее.
«Спартак» и ЦСКА должны быть как раз пятые-шестые. Тут и смена тренеров, и новые игроки, поэтому нужно время, чтобы найти свой футбол.
Не вижу, чтобы «Спартак» был в тройке, потому что нет стабильности. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» сильнее по всем показателям. Если у них не будет спада, то «Спартак» не сможет их обогнать.
Думаю, Станкович понимал, что в чемпионате России будет непросто. Он выбрал тактику, теперь уже действуй так до конца. Потому что в последнем туре с «Локомотивом» пошли какие-то непонятные перестановки.
Наверное, даже для самого Станковича было неожиданно, на каких позициях вышли футболисты. Вообще непонятно, что он хотел. Это уже какая-то паника. Не нужно было ничего менять после матча с «Динамо», – сказал бывший защитник «Локомотива» и сборной России Сенников.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий