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  • Радимов о «Спартаке»: «Должен идти по нарастающей, а у него по нисходящей все идет. Купите к Барко того, кто будет атаки начинать. Не поставить же движок от «Запорожца» в мерседесовский кузов»
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Радимов о «Спартаке»: «Должен идти по нарастающей, а у него по нисходящей все идет. Купите к Барко того, кто будет атаки начинать. Не поставить же движок от «Запорожца» в мерседесовский кузов»

Владислав Радимов считает, что «Спартак» со временем становится слабее.

– «Спартак» должен идти по нарастающей, а у него сейчас по нисходящей все идет. То есть на эмоциях они здорово выглядели, они физически готовы неплохо на самом деле, но им точно не хватает позиционной атаки, а в позиционной атаке им не хватает исполнителей. Потому что, если вы купили Барко, ну купите к нему кого-нибудь, кто будет еще атаки начинать. Мы не можем поставить движок от «Запорожца» в мерседесовский кузов, правильно?

– То есть «Спартак» сейчас по большому счету имеет хорошие шансы провалить еще один сезон, судя по всему?

– Ну, в общем, по десяти турам идет, как я сказал, по нисходящей, скажем так. То есть даже не уровень поддерживается, а как-то на спад идет, а эмоциональный запал закончился.

А дальше начинается рутина чемпионата, где надо показывать свои лучшие качества. Вот «Локомотив» их показывает, «Краснодар» добавил, мы это видим тоже. «Зенит» тоже добавил. ЦСКА добавил, я считаю, по сравнению с прошлым годом. «Динамо» осталось на месте, а «Спартак» идет вниз, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
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logoЗенит
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoЭсекиэль Барко
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