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Облак про 0:4 от «Бенфики»: «Могло быть и хуже. «Атлетико» не сражался от начала и до конца» 

Ян Облак оценил разгром «Атлетико» от «Бенфики» (0:4) в 2-м туре Лиги чемпионов.

«С самого начала все было очень плохо. Мы не сражались от начала и до конца. Они проделали большую работу, у них отличная команда, и они заслужили эту победу. Они сделали гораздо больше, чем мы.

К сожалению для нас, мы проиграли 0:4, а могло быть и хуже», – сказал вратарь «Атлетико».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoБенфика
logoАтлетико
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЯн Облак
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