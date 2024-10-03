Облак про 0:4 от «Бенфики»: «Могло быть и хуже. «Атлетико» не сражался от начала и до конца» 

Ян Облак оценил разгром «Атлетико» от «Бенфики» (0:4) в 2-м туре Лиги чемпионов.

«С самого начала все было очень плохо. Мы не сражались от начала и до конца. Они проделали большую работу, у них отличная команда, и они заслужили эту победу. Они сделали гораздо больше, чем мы.

К сожалению для нас, мы проиграли 0:4, а могло быть и хуже», – сказал вратарь «Атлетико ».