Симеоне о 0:4 от «Бенфики»: «Атлетико» сыграл плохо, нужно это принять – ответственность несет тренер. Соперник воспользовался всеми нашими ошибками»

Диего Симеоне прокомментировал разгром «Атлетико» от «Бенфики» в ЛЧ (0:4).

– Матч прошел не очень хорошо, мы плохо управляли игрой. Соперник очень серьезно отнесся ко всем нашим ошибкам – остается лишь поздравить их. Они играли решительно на каждом отрезке матча и все время имели шансы забить.

Мы проделали очень хорошую работу, и сегодня произошло то, чего не должно было произойти. С самого начала было видно, все пошло совсем не так, как мы могли себе представить. А пенальти во втором тайме вывел нас из игры. Все, что мы сделали, было неудачным выбором тренера.

– Сказались ли усталость и шумиха [вокруг дерби с «Реалом»] в последние дни?

– Давайте не будем искать оправданий. Ответственность несет тренер, который вносит изменения в игру. Это был в целом плохой матч для всех. Это нужно принять, ведь это часть игры. Постараемся снова собраться с силами к воскресному матчу.

Мы играли плохо. Мы должны принять это. Замены не дали нам тех изменений, которые они давали нам в других случаях. Мы играли плохо, они были лучше, и я принимаю это.

Не было проблем с настроем или желанием, просто мы были плохи, а когда вы играете плохо, то есть все шансы проиграть. Соперник воспользовался всем, что мы позволили ему [создать], – сказал главный тренер «Атлетико ».