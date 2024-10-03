Три испанских клуба впервые проиграли в ЛЧ в один день

Три испанских клуба впервые проиграли в Лиге чемпионов в один день.

В среду в рамках 2-го тура «Реал » уступил на выезде «Лиллю» (0:1), «Атлетико » потерпел разгромное поражение в гостях от «Бенфики» (0:4), а «Жирона » дома оказалась слабее «Фейеноорда » (2:3).