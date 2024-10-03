У «Атлетико» первое поражение в сезоне – было 5 побед и 4 ничьих. Сегодня проиграли «Бенфике» в ЛЧ
«Атлетико» потерпел первое поражение в сезоне.
Команда под руководством Диего Симеоне проиграла «Бенфике» (0:4) в матче общего этапа Лиги чемпионов.
Таким образом, «Атлетико» впервые проиграл в нынешнем сезоне. До этого мадридский клуб одержал 5 побед и 4 раза сыграл вничью.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости