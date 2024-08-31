Расписание общего этапа ЛЧ: матчи пройдут с 17 сентября по 29 января, в последнем туре все клубы сыграют в одно время

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Опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов.

Общий этап турнира с участием 36 клубов пройдет с 17 сентября по 29 января. Каждая команда проведет 8 матчей против 8 разных соперников – 4 дома и 4 на выезде. Все игры последнего тура пройдут в один день и в одно время – 29 января в 23:00 по московскому времени.

Расписание общего этапа Лиги чемпионов:

1-й тур: 17-19 сентября, центральные матчи – «Милан» – «Ливерпуль», «Манчестер Сити» – «Интер»;

2-й тур: 1-2 октября, центральные матчи – «Арсенал» – «ПСЖ», «Байер» – «Милан»;

3-й тур: 22-23 октября, центральные матчи – «Реал» – «Боруссия» Дортмунд, «Барселона» – «Бавария»;

4-й тур: 5-6 ноября, центральные матчи – «Ливерпуль» – «Байер», «Реал» – «Милан», «Интер» – «Арсенал»;

5-й тур: 26-27 ноября, центральные матчи – «Бавария» – «ПСЖ», «Ливерпуль» – «Реал»;

6-й тур: 10-11 декабря, центральные матчи – «Боруссия» Дортмунд – «Барселона», «Ювентус» – «Манчестер Сити»;

7-й тур: 21-22 января, центральные матчи – «Атлетико» – «Байер», «ПСЖ» – «Манчестер Сити»;

8-й тур: 29 января, центральные матчи – «Барселона» – «Аталанта», «Интер» – «Монако». 

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

Ниже приведены даты всех матчей общего этапа Лиги чемпионов. По клику на картинку откроется крупное изображение. В таблицах указано центральноевропейское время (CET). Чтобы узнать московское время игр, для матчей первых трех туров нужно прибавить один час, для матчей туров с четвертого по восьмой – два часа.

Жеребьевка Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Ливерпулем» и «Миланом», «Ман Сити» – с «Интером» и «ПСЖ», «Бавария» – с «Барселоной»

16 комментариев
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Ответ <Inter>
29 января просто топовый день. Просто невозможно будет уследить за всем
Там ни одного топ матча)
+9
-2
+7
29 января просто топовый день. Просто невозможно будет уследить за всем
+5
-3
+2
нескучная осень-зима для любителей футбола)))
+4
-2
+2
а смысл ссылаться на Марку, если есть тот же самый календарь на сайте УЕФА?
+3
-1
+2
Ответ Dima Dima
нескучная осень-зима для любителей футбола)))
Эх, жаль что без российских клубов (
+2
-1
+1
Ждем первый розыгрыш в новом формате, господа!
+3
-3
0
Начинаю привыкать к новой ЛЧ,но то что теперь ЛЧ будут играть 3 дня а не 2 и еще и в четверг..Привыкнем.
+1
-1
0
А может в отборе к евро и чм также сделать, чтобы сборные первой корзины играли между собой в т.ч.?
+1
-1
0
О тут полно уже скушавших это. Типикал
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Раньше раз в неделю футбол был настоящим праздником, Теперь же каждый день и начинают надоедать, Нет уже того чувства праздника, это почти как прокручивать одну и ту же любимую музыку пока не надоест
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Ответ nurlan-zenit
Там ни одного топ матча)
А как же Янг бойз - звезда, Астон вилла - Селтик, Лилль - Фейеноорд?
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