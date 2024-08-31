Расписание общего этапа ЛЧ: матчи пройдут с 17 сентября по 29 января, в последнем туре все клубы сыграют в одно время

Опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов.

Общий этап турнира с участием 36 клубов пройдет с 17 сентября по 29 января. Каждая команда проведет 8 матчей против 8 разных соперников – 4 дома и 4 на выезде. Все игры последнего тура пройдут в один день и в одно время – 29 января в 23:00 по московскому времени.

Расписание общего этапа Лиги чемпионов:

1-й тур: 17-19 сентября, центральные матчи – «Милан» – « », «Манчестер Сити» – «Интер»;

2-й тур: 1-2 октября, центральные матчи – « » – «ПСЖ», «Байер» – «Милан»;

3-й тур: 22-23 октября, центральные матчи – «Реал» – «Боруссия» Дортмунд, «Барселона» – «Бавария»;

4-й тур: 5-6 ноября, центральные матчи – «Ливерпуль» – «Байер», «Реал» – «Милан», «Интер» – «Арсенал»;

5-й тур: 26-27 ноября, центральные матчи – «Бавария» – «ПСЖ», «Ливерпуль» – «Реал»;

6-й тур: 10-11 декабря, центральные матчи – « » Дортмунд – «Барселона», « » – «Манчестер Сити»;

7-й тур: 21-22 января, центральные матчи – « » – «Байер», «ПСЖ» – «Манчестер Сити»;

8-й тур: 29 января, центральные матчи – «Барселона» – «Аталанта», «Интер» – «Монако».

Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

Ниже приведены даты всех матчей общего этапа Лиги чемпионов. По клику на картинку откроется крупное изображение. В таблицах указано центральноевропейское время (CET). Чтобы узнать московское время игр, для матчей первых трех туров нужно прибавить один час, для матчей туров с четвертого по восьмой – два часа.

Жеребьевка Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Ливерпулем» и «Миланом», «Ман Сити» – с «Интером» и «ПСЖ», «Бавария» – с «Барселоной»