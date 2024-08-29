«Атлетико» сыграет с «ПСЖ», «Байером» и «РБ Лейпциг» в общем этапе ЛЧ
Определились соперники «Атлетико» в общем этапе Лиги чемпионов.
На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей – по 4 игры дома и на выезде.
По результатам сегодняшней жеребьевки стало известно, что «Атлетико» проведет домашние матчи с «РБ Лейпциг», «Байером», «Лиллем» и «Слованом» Братислава.
На выезде команда под руководством Диего Симеоне встретится с «ПСЖ», «Бенфикой», «Ред Булл Зальцбург» и пражской «Спартой».
Расписание и время начала матчей будет объявлено 31 августа.
Ну посмотрим как это будет выглядеть