«Атлетико» сыграет с «ПСЖ», «Байером» и «РБ Лейпциг» в общем этапе ЛЧ

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Определились соперники «Атлетико» в общем этапе Лиги чемпионов.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей – по 4 игры дома и на выезде.

По результатам сегодняшней жеребьевки стало известно, что «Атлетико» проведет домашние матчи с «РБ Лейпциг», «Байером», «Лиллем» и «Слованом» Братислава.

На выезде команда под руководством Диего Симеоне встретится с  «ПСЖ», «Бенфикой», «Ред Булл Зальцбург» и пражской «Спартой».

Расписание и время начала матчей будет объявлено 31 августа.

8 комментариев
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Путь Атлетико нормальный. В 8 лучших входить должны.
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ПСЖ со всеми сыграет?
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Жесть а не турнир конечно
Ну посмотрим как это будет выглядеть
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Теперь на каждую команду отдельная новость выйдет?))
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Ответ Arti22
Верните группы черти
Раньше были группы "смерти", а теперь группы черти
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Ответ Утя Ваткин
Путь Атлетико нормальный. В 8 лучших входить должны.
Не должны, у Атлетико достаточно сложный путь, у команды нет сейчас нужного запаса прочности, чтобы на заказ обыгрывать Байер, Лейпциг, ни с Лиллем, ни с Бенфикой просто не будет. И это ПСЖ я еще опустил
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