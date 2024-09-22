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  • Тюкавин о 2-м голе «Спартаку»: «Вываливался с фланга Денисова, он не так хорошо обороняется. Шел осознанно, получалось обыграть его»
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Тюкавин о 2-м голе «Спартаку»: «Вываливался с фланга Денисова, он не так хорошо обороняется. Шел осознанно, получалось обыграть его»

Константин Тюкавин отметил плохую игру в обороне Даниила Денисова.

Форвард «Динамо» сделал дубль в матче со «Спартаком» (2:2) в 9-м туре Мир РПЛ.

Опиши первый гол, получилось неординарно, пробил под опорную ногу голкиперу.

– Я не туда бил, в дальний угол бил, под мышкой у него [вратаря] пролетело, кажется. Метил в дальний угол, так получилось.

Ожидали, что получится такая перестрелка в этом матче?

– Нет, думаю, никто не ожидал. Этот матч получился настоящим, таким, каким и должно быть дерби. Болельщикам спасибо, что пришли, матч был очень тяжелый.

Ты часто открываешься по диагонали, из центра ушел во фланг.

– Открылся, увидел свободную зону и вбежал. Ничего сверхъестественного.

Голевая передача у Нгамале. Как повлияло его возвращение в команду после паузы?

– Как видите, Муми для нас ключевой игрок, восстановился, он отдал голевую передачу.

Расскажи детально про второй мяч, там был навал. Осознанно пошел в зону, где Денисов, а не Литвинов или кто‑то другой?

– Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно.

Просто повезло. «Ковыряшечка»? Надо было еще мимо Макса [вратаря «Спартака» Александра Максиименко] попасть. Главное, что гол забили и не проиграли. Жалко, что давно не выигрываем здесь, хорошо, что сыграли вничью.

Не напрягало, что не так много голов, как весной?

– Да нет, остается работать, думать о хорошем, [быть с] холодной головой, все вернется обратно, – сказал Тюкавин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoДаниил Денисов
logoКонстантин Тюкавин
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