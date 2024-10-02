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Агент Даниила Денисова о критике защитника «Спартака»: «Не надо читать оголтелых блогеров, которые в слове «хер» делают три ошибки»

Агент Даниила Денисова рассказал, как футболисту нужно относиться к критике.

– Даниил будет играть с «Динамо»? Мы ждем дуэли с Тюкавиным.

– Не созванивался с Даней. Пока не знаю. Настроение у него точно боевое. Если он на поле выйдет, скучно не будет.

– Он готов сожрать Тюкавина?

– Готов. Готов-готов. На поле разберутся.

– Что футболисту в такие пиковые моменты критики делать?

– Не надо читать оголтелых блогеров, которые в слове «хер» делают три ошибки.

Это неизбежно – самая популярная команда страны, нет результата, большая армия болельщиков. Как бы ты не играл, все равно найдутся недовольные.

– Чем вы были недовольны после слов Тюкавина? Могу только приветствовать эту полемику. Пусть Даниил выйдет и сожрет Тюкавина, а потом выскажется – только поаплодируем.

– Даня сам что-то сказал в оправдание себе после слов Тюкавина? Ничего не сказал. Ждем матча. Посмотрим.

– Дуэль.

– Да. У них это с детства еще идет, когда Даня играл за СШОР «Зенит», а Тюкавин за «Динамо».

У них всегда было противостояние. Это длинная история, а не история одного матча, – сказал представитель защитника «Спартака» Александр Маньяков.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Александр Маньяков
брань
logoДаниил Денисов
logoКонстантин Тюкавин
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