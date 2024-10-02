Агент Даниила Денисова о критике защитника «Спартака»: «Не надо читать оголтелых блогеров, которые в слове «хер» делают три ошибки»
– Даниил будет играть с «Динамо»? Мы ждем дуэли с Тюкавиным.
– Не созванивался с Даней. Пока не знаю. Настроение у него точно боевое. Если он на поле выйдет, скучно не будет.
– Он готов сожрать Тюкавина?
– Готов. Готов-готов. На поле разберутся.
– Что футболисту в такие пиковые моменты критики делать?
– Не надо читать оголтелых блогеров, которые в слове «хер» делают три ошибки.
Это неизбежно – самая популярная команда страны, нет результата, большая армия болельщиков. Как бы ты не играл, все равно найдутся недовольные.
– Чем вы были недовольны после слов Тюкавина? Могу только приветствовать эту полемику. Пусть Даниил выйдет и сожрет Тюкавина, а потом выскажется – только поаплодируем.
– Даня сам что-то сказал в оправдание себе после слов Тюкавина? Ничего не сказал. Ждем матча. Посмотрим.
– Дуэль.
– Да. У них это с детства еще идет, когда Даня играл за СШОР «Зенит», а Тюкавин за «Динамо».
У них всегда было противостояние. Это длинная история, а не история одного матча, – сказал представитель защитника «Спартака» Александр Маньяков.
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