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  • «Денисов не умеет обороняться, это не Тюкавин нам открыл. Спартаковские болельщики его защищают, но «русский мальчик» и «русский паспорт» – это не профессия». Радимов об игроке красно-белых
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«Денисов не умеет обороняться, это не Тюкавин нам открыл. Спартаковские болельщики его защищают, но «русский мальчик» и «русский паспорт» – это не профессия». Радимов об игроке красно-белых

Владислав Радимов высказался об ошибках «Спартака» в матче с «Динамо».

Игра 9-го тура Мир РПЛ завершилась ничьей со счетом 2:2. 

– Что любопытно, обычно нелепые ошибки в обороне допускает «Динамо», но в этом матче ими отличился «Спартак»...

– И я не понимаю, как они не могут разобраться. Первый гол – по центру атака. Литвинов и Рябчук бегут в одну и ту же точку, идет передача в другую сторону. Детская действительно ошибка.

Что касается второго гола, то, что Денисов не умеет обороняться, это не Тюкавин нам открыл. Это мы и так знали. Другое дело, что спартаковские болельщики его все время защищают. Вот он хороший русский мальчик. Но это не профессия «русский мальчик» и «русский паспорт». Как и Литвинов, который в свои ворота срезал в Махачкале, а сейчас Литвинов и Денисов не могут отобрать мяч у одного Тюкавина.

Тюкавин сыграл превосходно, вопросов нет. Но до него мяч не должен доходить в этой ситуации.

– Вы видите какой-то спад в игре красно-белых в последних двух турах? Или это реальные несчастные случаи оба раза?

– Это некоторое раздолбайство, которое надо искоренять, если они хотят бороться за что-то. И я остаюсь при своем мнении, что «Спартаку» нужен хороший опорный полузащитник. Это не дело Барко – садиться назад к центральным защитникам и разгонять атаки. Он должен играть между линиями, как Клаудиньо в «Зените».

Как я уже говорил опять же, Умярова, Пруцева и Мартинса не предлагайте – это одна передача вперед за десять туров. Но об этом надо было думать раньше. Хочется тут спросить – у вас что, не было времени, пока трансферное окно не закрылось? – сказал бывший игрок «Зенита». 

Тюкавин о 2-м голе «Спартаку»: «Вываливался с фланга Денисова, он не так хорошо обороняется. Шел осознанно, получалось обыграть его»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКристофер Мартинс Перейра
logoЭсекиэль Барко
logoОлег Рябчук
logoНаиль Умяров
logoДанил Пруцев
logoРуслан Литвинов
logoДаниил Денисов
logoКонстантин Тюкавин
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