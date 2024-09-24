Рябчук о словах Тюкавина про слабую игру Денисова в обороне: «Подобную чушь комментировать не буду»

Олег Рябчук назвал чушью слова Константина Тюкавина о Данииле Денисове.

После матча со «Спартаком » (2:2) сделавший дубль форвард «Динамо » высказался об игре защитника красно-белых: «Вываливался с фланга Денисова, он не так хорошо обороняется. Шел осознанно, получалось обыграть его».

– Вы видели высказывания Константина Тюкавина про Даниила Денисова?

– Честно, я еще не смотрел его высказывания.

– Он сказал, что Денисов не умеет обороняться.

– Без комментариев. Я не буду комментировать подобную чушь, – сказал защитник «Спартака».