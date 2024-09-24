Рябчук о словах Тюкавина про слабую игру Денисова в обороне: «Подобную чушь комментировать не буду»
Олег Рябчук назвал чушью слова Константина Тюкавина о Данииле Денисове.
После матча со «Спартаком» (2:2) сделавший дубль форвард «Динамо» высказался об игре защитника красно-белых: «Вываливался с фланга Денисова, он не так хорошо обороняется. Шел осознанно, получалось обыграть его».
– Вы видели высказывания Константина Тюкавина про Даниила Денисова?
– Честно, я еще не смотрел его высказывания.
– Он сказал, что Денисов не умеет обороняться.
– Без комментариев. Я не буду комментировать подобную чушь, – сказал защитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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