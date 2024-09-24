Агент Денисова о словах Тюкавина про слабость спартаковца в обороне: «Это неуважение, о коллеге стоит говорить дипломатичнее. Даниил – один из лучших в стране по единоборствам и перехватам»
22-летний нападающий «Динамо» сделал дубль в матче со «Спартаком» (2:2) в девятом туре Мир РПЛ.
Тюкавин прокомментировал свой второй гол в игреследующим образом: «Вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется».
«Эти слова подогревают интерес к противостоянию «Спартака» и «Динамо». Такими же приемами пользовался Сергей Овчинников, когда говорил, что не любит московский «Спартак».
С одной стороны, это шоу, а с другой – о коллеге стоит говорить более дипломатично. То, как это сделал Костя, – это неуважение к труду Денисова. За Даню заступаться точно не надо – он боевой парень. Уверен, что когда они с Костей встретятся на поле в кубковой игре, скучно точно не будет.
Если перефразировать слова Кости на сухую статистику, они не имеют под собой никакого основания. Кто имеет доступ к статистическим данным, знает, что Денисов – один из лучших футболистов обороны в стране. По выигранным единоборствам, перехватам.
За последние годы Даня сильно прибавил в обороне, хотя когда только переезжал в Москву, он был опорным полузащитником.
И еще одна важная деталь – Даня играл в основном составе при всех тренерах «Спартака», начиная с Гильермо Абаскаля. Думаю, этот факт говорит сам за себя», – сказал агент Даниила Денисова Александр Маньяков.
Ну и почему «Спартак» так упустил концовку?
Так спаслось «Динамо»: мешал хаос справа, монстр Тюкавин включился в меньшинстве. А кто хорош в «Спартаке»?
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