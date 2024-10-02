Онана предотвратил 2,8 гола в АПЛ – больше всех. В европейских лигах полезнее только Милинкович-Савич из «Торино»
Андре Онана лидирует в АПЛ по предотвращенным голам.
Голкипер «Манчестер Юнайтед» пропустил в текущем чемпионате Англии на 2,8 гола меньше, чем ожидалось на основании xG. Это лучший показатель в лиге.
С учетом всех европейских лиг Онана уступает только Ване Милинковичу-Савичу – вратарь «Торино» предотвратил 4 гола.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Statman Dave
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