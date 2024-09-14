Онана впервые отбил пенальти в АПЛ – в матче с «Саутгемптоном». Арбитр назначил 11-метровый в ворота «МЮ» после фола Далота на линии штрафной, ВАР подтвердил
Андре Онана впервые отбил пенальти в матче АПЛ.
На 29-й минуте матча «Саутгемптона» и «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ арбитр Стюарт Эттуэлл назначил пенальти в ворота гостей за фол Диогу Далота на линии штрафной. ВАР подтвердил решение судьи.
Онана отразил удар Кэмерона Арчера с точки, а затем поймал мяч после добивания Бена Бреретона.
Изображение: кадр из трансляции TNT Sports
Голкипер «МЮ» впервые совершил сэйв с пенальти в матче АПЛ. Ранее Онана отразил 11-метровый в матче Лиги чемпионов против «Копенгагена» в октябре 2023 года.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, перерыв)
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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