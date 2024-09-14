Онана впервые отбил пенальти в АПЛ – в матче с «Саутгемптоном». Арбитр назначил 11-метровый в ворота «МЮ» после фола Далота на линии штрафной, ВАР подтвердил

Андре Онана впервые отбил пенальти в матче АПЛ.

На 29-й минуте матча «Саутгемптона » и «Манчестер Юнайтед » в 4-м туре АПЛ арбитр Стюарт Эттуэлл назначил пенальти в ворота гостей за фол Диогу Далота на линии штрафной. ВАР подтвердил решение судьи.

Онана отразил удар Кэмерона Арчера с точки, а затем поймал мяч после добивания Бена Бреретона .

Изображение: кадр из трансляции TNT Sports

Голкипер «МЮ» впервые совершил сэйв с пенальти в матче АПЛ. Ранее Онана отразил 11-метровый в матче Лиги чемпионов против «Копенгагена» в октябре 2023 года.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, перерыв)