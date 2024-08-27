Онана пропустил 60 голов в 40 матчах АПЛ. Это худший результат среди всех вратарей в истории «МЮ» на таком отрезке

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Андре Онана пропустил 60 голов в 40 матчах АПЛ – антирекорд для вратарей «МЮ».

28-летний голкипер из Камеруна пропустил 2 мяча в матче 2-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:2). 

С учетом прошлого сезона у него стало 60 пропущенных мячей в 40 матчах за «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ. 

Это худший результат для всех вратарей в истории клуба для первых 40 игр в Премьер-лиге. 

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25 комментариев
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Ответ Ruslan-Spartakforever
Онанист сказал что будет играть рискованно в Этом сезоне. Делом подтвердил. Мужик
Сезон только начался, а Онана уже крайний) Не центр дефы которые оставили Уэлбека одного перед пустыми воротами, не Каземиро, который просто убежал из своей зоны, при второй волне атаки Брайтона, не Пельистри который проиграл верховую борьбу такому же миниатюрному Бернардо Силве, а именно Онана, который все 3 гола в сезоне пропустил в упор при полном попустительстве обороны. Ок.
+24
-4
+20
лучший вратарь мира, да.
провальный трансфер Хага, наряду с Антони.
притом турку, которого тоже сам покупал, шансов не дает 🤦
+26
-8
+18
Всё ещё впереди, может столько антирекордов наклепать со своим мэтром
+13
-5
+8
Ответ N. Vidich
Ну нет. На лучшего конечно не тянет, но это уже совсем. У него был провальный период в каком то моменте, да. Но 60 голов и этот рекорд не только его его вина. Даже больше вина всей команды. Как они играли в прошлом сезоне, какие там разрывы были, какой Каземиро был - вопросы не к Андре. Этому подтверждение и матч с Брайтооном. Что он может сделать когда такие глупейшие провалы и неразбериха в обороне?
можно списать некоторые голы на провалы в обороне,
как, в последнем матче. но Онана не тот вратарь, с которым чувствуется уверенность. вообще не тот.

и что больше всего раздражает - Хаг кого только не ротировал, и какие позиции только не переставлял, в прошлом сезоне, но только не вратаря. ну вообще никак. ему самому не интересно, кого он купил? да и зачем, вообще, купил, если не используешь? дед Хитон мог бы посидеть 2-м номером - не вижу проблем.

причем, т.н. плюсы Онаны, перед тем же Дехеей, очень сомнительны, на самом деле.
+9
-5
+4
Рекорды в МЮ не только 7Хаг переписывает,но и его подельник Онана.
+7
-4
+3
Ответ Любезный Коссутий
лучший вратарь мира, да. провальный трансфер Хага, наряду с Антони. притом турку, которого тоже сам покупал, шансов не дает 🤦
Ну нет. На лучшего конечно не тянет, но это уже совсем.
У него был провальный период в каком то моменте, да. Но 60 голов и этот рекорд не только его его вина. Даже больше вина всей команды. Как они играли в прошлом сезоне, какие там разрывы были, какой Каземиро был - вопросы не к Андре.
Этому подтверждение и матч с Брайтооном. Что он может сделать когда такие глупейшие провалы и неразбериха в обороне?
+11
-8
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Ответ vw568qybgt
еще пара невнятных игр и тен хаг домой поедет. что только потом делать с этими дебильными игроками которых он накупил по сотке за каждого🤣
И за кого же это "по сотке за каждого"? Какого КАЖДОГО, поимённо?
Просто ляпнуть?
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Ответ Любезный Коссутий
можно списать некоторые голы на провалы в обороне, как, в последнем матче. но Онана не тот вратарь, с которым чувствуется уверенность. вообще не тот. и что больше всего раздражает - Хаг кого только не ротировал, и какие позиции только не переставлял, в прошлом сезоне, но только не вратаря. ну вообще никак. ему самому не интересно, кого он купил? да и зачем, вообще, купил, если не используешь? дед Хитон мог бы посидеть 2-м номером - не вижу проблем. причем, т.н. плюсы Онаны, перед тем же Дехеей, очень сомнительны, на самом деле.
Не, про Алтая речи нет. С этим ч согласен, кто бы ни был первым номером, Онана или не. Это нонсенс вообще, что человек ВСЕГО ОДНУ игру сыграл за больше чем год. Против команды четвёртоц лиги. И когда даже когда на кубок Африки должен был идти Онана и его держали до последнего....

Просто бред.
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Ответ Любезный Коссутий
можно списать некоторые голы на провалы в обороне, как, в последнем матче. но Онана не тот вратарь, с которым чувствуется уверенность. вообще не тот. и что больше всего раздражает - Хаг кого только не ротировал, и какие позиции только не переставлял, в прошлом сезоне, но только не вратаря. ну вообще никак. ему самому не интересно, кого он купил? да и зачем, вообще, купил, если не используешь? дед Хитон мог бы посидеть 2-м номером - не вижу проблем. причем, т.н. плюсы Онаны, перед тем же Дехеей, очень сомнительны, на самом деле.
С чего не чувствуется уверенность?
Он пропустил 60 голов, но при этом он лучший вратарь прошлого сезона по ОТРАЖЕННЫМ ударам, а больше чем по воротам МЮ били только по воротам Шефилда, который успешно вылетел

Можно и нужно критиковать Онана за первые месяца в МЮ - это был откровенный провал. Но сейчас он стабильно показывает достаточно высокий уровень, а когда тебе забивают с метра в пустые, то это вообще не вопросы к вратарю, а к защитникам

Сомнительны плюсы перед Де Хеа? Серьезно? Я думал уже закончились такие люди, а тут еще есть человек утверждающий что Де Хеа собственноножно выкинувший МЮ из ЛЕ лучше Онана

Когда по воротам будут за игру бить меньше 10 ударов, а пропущенных все равно будет много, вот тогда надо будет задавать вопросы Онана
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А гонора как у лучшего.
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Испортили пацана. В Италии Джанго был великолепен
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Вообще не понимал как его могут котировать как хорошего вратаря
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Зато языком чешет...
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О-на-на!
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А фанаты Тен Хага его ещё защищают и считают топовым вратарём. Самые странные люди. Даже фанаты Барселоны, с которыми регулярно приходится пересекаться, адекватнее.
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Первого сентября ещё 7 пропустит 😏😁
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Так защита была проходной двор. В прошлом сезоне была куча голов по одному сценарию: игрок проходит с фланга, входит в штрафную, отдает на угол штрафной партнеру, тот забивает.
Статистика однобокая, в прошлом сезоне у Онаны был отрезок с хорошей игрой в воротах
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еще пара невнятных игр и тен хаг домой поедет. что только потом делать с этими дебильными игроками которых он накупил по сотке за каждого🤣
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Ответ Любезный Коссутий
можно списать некоторые голы на провалы в обороне, как, в последнем матче. но Онана не тот вратарь, с которым чувствуется уверенность. вообще не тот. и что больше всего раздражает - Хаг кого только не ротировал, и какие позиции только не переставлял, в прошлом сезоне, но только не вратаря. ну вообще никак. ему самому не интересно, кого он купил? да и зачем, вообще, купил, если не используешь? дед Хитон мог бы посидеть 2-м номером - не вижу проблем. причем, т.н. плюсы Онаны, перед тем же Дехеей, очень сомнительны, на самом деле.
примечательно, что после старого Хандановича, Онана стал тем вратарём, с которым я чувствовал уверенность за ворота Интера, а у болельщиков МЮ всё наоборот :))
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Онанист сказал что будет играть рискованно в
Этом сезоне. Делом подтвердил.
Мужик
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