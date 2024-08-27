Онана пропустил 60 голов в 40 матчах АПЛ. Это худший результат среди всех вратарей в истории «МЮ» на таком отрезке
Андре Онана пропустил 60 голов в 40 матчах АПЛ – антирекорд для вратарей «МЮ».
28-летний голкипер из Камеруна пропустил 2 мяча в матче 2-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:2).
С учетом прошлого сезона у него стало 60 пропущенных мячей в 40 матчах за «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ.
Это худший результат для всех вратарей в истории клуба для первых 40 игр в Премьер-лиге.
провальный трансфер Хага, наряду с Антони.
притом турку, которого тоже сам покупал, шансов не дает 🤦
как, в последнем матче. но Онана не тот вратарь, с которым чувствуется уверенность. вообще не тот.
и что больше всего раздражает - Хаг кого только не ротировал, и какие позиции только не переставлял, в прошлом сезоне, но только не вратаря. ну вообще никак. ему самому не интересно, кого он купил? да и зачем, вообще, купил, если не используешь? дед Хитон мог бы посидеть 2-м номером - не вижу проблем.
причем, т.н. плюсы Онаны, перед тем же Дехеей, очень сомнительны, на самом деле.
У него был провальный период в каком то моменте, да. Но 60 голов и этот рекорд не только его его вина. Даже больше вина всей команды. Как они играли в прошлом сезоне, какие там разрывы были, какой Каземиро был - вопросы не к Андре.
Этому подтверждение и матч с Брайтооном. Что он может сделать когда такие глупейшие провалы и неразбериха в обороне?
Просто ляпнуть?
Просто бред.
Он пропустил 60 голов, но при этом он лучший вратарь прошлого сезона по ОТРАЖЕННЫМ ударам, а больше чем по воротам МЮ били только по воротам Шефилда, который успешно вылетел
Можно и нужно критиковать Онана за первые месяца в МЮ - это был откровенный провал. Но сейчас он стабильно показывает достаточно высокий уровень, а когда тебе забивают с метра в пустые, то это вообще не вопросы к вратарю, а к защитникам
Сомнительны плюсы перед Де Хеа? Серьезно? Я думал уже закончились такие люди, а тут еще есть человек утверждающий что Де Хеа собственноножно выкинувший МЮ из ЛЕ лучше Онана
Когда по воротам будут за игру бить меньше 10 ударов, а пропущенных все равно будет много, вот тогда надо будет задавать вопросы Онана
Статистика однобокая, в прошлом сезоне у Онаны был отрезок с хорошей игрой в воротах
Этом сезоне. Делом подтвердил.
Мужик