Онана о 0:0 с «Пэлас»: «МЮ» должен доминировать, где бы ни играл. Мы были намного лучше и заслуживали победы»

Андре Онана считает, что «МЮ» заслуживал победы в матче с «Кристал Пэлас» (0:0).

«Я не думаю, что [мой сэйв] так важен, потому что мы не выиграли. Мы такой большой клуб. Куда бы мы не приехали, у нас есть амбиции побеждать. Мы не выиграли, но я доволен работой и самопожертвованием моих партнеров по команде, потому что, думаю, мы были лучше соперника. У нас было много моментов, но, к сожалению, мы не забили. Тяжело возвращаться домой с одним очком, когда мы заслуживали победу.

Честно говоря, я думал, что «МЮ» забьет. Иногда в футболе невозможно контролировать все. Мы шли вперед, у нас было больше моментов, и я всегда верю в своих ребят. Сегодня мы дважды попали в перекладину, и надеюсь, что в следующих играх мы забьем много голов.

Я думаю, мы были лучше «Пэлас », намного лучше. У нас было больше моментов. Конечно, они очень хорошая команда, но мы были намного лучше них.

Когда выигрываешь, это всегда приятное ощущение, особенно когда у тебя есть такие топ-игроки и качество, как у нас. Я думаю, что сегодня для нас было очень важно победить, но я возвращаюсь домой расстроенным, потому что «Манчестер Юнайтед », где бы мы ни играли, должен показывать хороший футбол. Мы должны выигрывать, мы должны доминировать. Мы должны создавать моменты и реализовывать их. Сегодня наши ребята сделали все возможное, но не смогли забить», – сказал вратарь «МЮ» в интервью Sky Sports.