Виллиан Жозе о 1-м голе за «Спартак» – «Динамо»: «Я много тренировался. Ощущения самые прекрасные, тренер сказал, чтобы мы реабилитировались, мы это и сделали»
Виллиан Жозе рад первому голу за «Спартак» – со штрафного в ворота «Динамо».
– Все эти недели я много тренировался, в частности тренировал исполнение стандартов. Поэтому, когда возникла возможность, я решил пробить, и это получилось удачно.
Ощущения сейчас самые прекрасные, мы выиграли у команды, которая здорово играет и хорошо выглядит с мячом. Нам важно было победить. Тренер сказал, чтобы мы реабилитировались, мы это и сделали.
– Вы теперь всегда будете исполнять штрафные?
– В прошлом году я тоже забивал, в этом нет ничего удивительного. Это у меня получается, и надеюсь, что в будущем тоже будет получаться, – сказал форвард.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости