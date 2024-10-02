Виллиан Жозе о 1-м голе за «Спартак» – «Динамо»: «Я много тренировался. Ощущения самые прекрасные, тренер сказал, чтобы мы реабилитировались, мы это и сделали»

Виллиан Жозе рад первому голу за «Спартак» – со штрафного в ворота «Динамо».

– Все эти недели я много тренировался, в частности тренировал исполнение стандартов. Поэтому, когда возникла возможность, я решил пробить, и это получилось удачно.

Ощущения сейчас самые прекрасные, мы выиграли у команды, которая здорово играет и хорошо выглядит с мячом. Нам важно было победить. Тренер сказал, чтобы мы реабилитировались, мы это и сделали.

– Вы теперь всегда будете исполнять штрафные?

– В прошлом году я тоже забивал, в этом нет ничего удивительного. Это у меня получается, и надеюсь, что в будущем тоже будет получаться, – сказал форвард.

Эм, а где Виллиан Жозе?